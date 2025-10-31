Craig David lidera «una experiencia de R&B» en la plaza de la Música El británico aterriza en Gran Canaria con su formato TS5 en una velada que arranca a las 19.00 y culmina a las 04.00 horas

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 23:08 Comenta Compartir

El Rhythm and Blues (R&B9 se adueñará este sábado de la plaza de la Música de la capital grancanaria. Lo hará de la mano del cantante y compositor británico Craig David, que se estrena en las islas con su formato TS5 (Tower Suit 5, en alusión a su apartamento en Miami).

Según los organizadores, Puzzle Producción y eventos y R&B Nation, el artista nacido en Southampton en 1981 aterriza con este formato inédito en las islas que despliega habitualmente en Ibiza. «No es solo un concierto, es una experiencia de R&B, que permitirá a los asistentes disfrutar de una velada de las que habitualmente no se llevan a cabo en las islas», apuntan en una rueda de prensa celebrada este viernes y donde estaba prevista la asistencia de Craig David, que finalmente no compareció ante los medios de comunicación.

Así, el responsable de éxitos como 'Walking Away' combinará su faceta de cantante con la de DJ, para convertir la plaza de la Música en una gran fiesta de baile y Rhythm and Blues.

Los espectadores podrán acceder al recinto acotado en la plaza de la Música a partir de las 18.30 horas. A las 19.00 horas está previsto que arranque la música en directo, con la participación de los djs Saot, Darío y José Viera, hasta las 04.00 horas.

Este concierto coincidía en la ciudad con el que protagoniza también este sábado, a partir de las 21.00 horas, en Infecar, el popular cantante colombiano Miguel Turizo.

Los organizadores del concierto de Craig David reconocieron que aspiraban a congregar unas 10.000 personas, cifra que se reducirá casi a la mitad ya que los dos conciertos se restan público. «Nos robamos mutuamente unas 2.000 o 3.000 personas, es una pena que hayan coincidido el mismo día», apunta.