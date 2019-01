Coti: «Me propusieron hacer un reguetón y me negué»

— Su recital tiene elementos teatrales, ¿qué le cuenta y le canta al público?

— Le canto canciones de todo mi repertorio y de todos mis discos y le cuento las historias que hay detrás. Algunas de mis canciones la gente las tiene incorporadas a su vida por haberlas escuchado, cantado y haber vivido esa época. Lo que hago es contarles el contexto, el lugar y qué le estaba ocurriendo al autor cuando la escribió, qué anécdotas nutren estas historias. Es lo que voy contando. Tiene un guion salido de la realidad. También abro una ventana de mi vida: hablo de cómo fue mi infancia en Concordia, en Argentina, mis años en Madrid... Todo el repertorio es un pretexto para contar mi historia.

— ¿Viene solo o trae a los tres músicos de cuerda que le acompañarán en el Café Berlín de Madrid?

— A Madrid llevaré la segunda parte de Cercanías y confidencias. En Teror no estuve con esta primera gira. Luego volveré con la segunda gira que tiene un cuarteto. En este caso, es el formato original. Lo estoy girando hace un par de años y quería llevarlo al Auditorio de Teror. Me lo recomendaron. Dicen que es un sitio lindo para este tipo de conciertos cuidados y teatrales. El espectáculo tiene una parte de monólogo.

— Durante el concierto toca la guitarra, el piano, el ukelele, el bandoneón y la armónica, ¿no echa mano de elementos grabados?

— Absolutamente todo es real time. No hay nada grabado. Esto es tracción a sangre. Llevo los instrumentos con los que escribí cada una de las canciones en el ámbito de soledad del músico que, en el momento de crear las canciones, se encuentra consigo mismo y desafía al papel en blanco, los instrumentos son con los que escribí las canciones y sirven para ilustrar el repertorio.

— ¿Por qué un formato tan desnudo?

— Se genera un ambiente muy especial. La gente se siente partícipe de una atmósfera creativa y entrañable. Es una buena forma de acercarse a la esencia de las canciones.

— En estos 20 años, ¿hacia dónde ha evolucionado su música?

— La verdad es que ha evolucionado de muchas maneras, en el sentido de que mi música sigue vigente y sigue generando interés en las nuevas generaciones. Eso me parece que es la evolución necesaria de la música. Con cada proyecto intento hacerlo mejor. Esa obligación artística también está en el nuevo disco que acabo de sacar, Coti Sorokin y Los Brillantes en el Teatro Colón. Es el tercer disco en directo, intenté reflejar la magia de ese concierto, la participación de la gente y una energía especial que se nota en la primera escucha. Me siento orgulloso de todos mis discos. Cada uno refleja un momento especial de mi vida, de mi carrera y de la banda.

— Color esperanza es un tema suyo, ¿hay muchas canciones suyas que el público atribuye a otros?

— Las canciones que uno escribe siguen siendo de uno para siempre. Hay algo que se llama propiedad intelectual y es intransferible. Solo se transferirá a mis hijos y nietos cuando me muera. Eso es lo importante. Da igual lo que digan los demás. No es un asunto de competencia o egocentrismo. Colaboré en numerosos proyectos, aprendí haciéndolo y he trabajado con grandes artistas. Gracias a ellos las canciones mías se han transformado en himnos. Lo hice voluntariamente. Nadie me robó nada.

— Los ritmos urbanos están eclipsando el panorama musical, ¿no se ha visto tentado de grabar un reguetón?

— No, en absoluto. Siempre he hecho la música que siento, con la que me identifico y con la que puedo expresarme de forma orgánica. Hago la música que responde a mi raíz, a mi manera de pensar o sentir. No he hecho nada por interés o por moda, aunque a veces la moda se ha puesto de mi lado. Me lo han propuesto en mi discográfica y me negué. Entiendo que a la gente le guste. Es entretenido, sexi o como lo quieras llamar.

— Vive con un pie a cada lado del Atlántico. ¿La escena musical argentina goza de buena salud a pesar de la situación económica del país?

— Siempre afecta pero siempre hay nuevos valores. El rock argentino sigue generando nuevos talentos. Aunque la música latina –el reguetón, la bachata o la cumbia– tiene mucho éxito, el rock está vivo porque es parte de la esencia del país, de la música popular. Existe el rock nacional. Muchos músicos jóvenes hacen honor a este estilo tan arraigado.