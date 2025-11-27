El Concierto Solidario de Navidad de la OFGC destinará lo recaudado a la Fundación ECCA Claudia Fuller dirigirá el concierto, el 19 de diciembre, en el Auditorio Alfredo Kraus

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:42

El Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Disa presentaron la 13ª edición del Concierto Solidario de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), cuya recaudación irá a beneficio de la Fundación ECCA Social.

Estuvieron presentes en el acto Pedro Justo Brito, vicepresidente de la Fundación OFGC; Sara Mateos, directora de la Fundación Disa; y José María Segura, director general de ECCA Social.

El concierto tendrá lugar el viernes 19 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus, a partir de las 20.00 horas.

La OFGC será dirigida por la maestra Claudia Fuller, con la participación del Coro de la OFGC y los Coros Juvenil e Infantil de la OFGC.

Bajo el título 'Danzas del Mundo y Música Navideña', el programa fusiona ritmos y danzas del mundo, repertorio sinfónico popular y clásicos navideños.

El vicepresidente de la Fundación OFGC, Pedro Justo, resaltó la gran alegría de dar continuidad al Concierto de Navidad del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con Fundación DISA, tras haber llevado a cabo en los doce años anteriores una serie de proyectos de diversas asociaciones con una recaudación que supera los 357.000 €. Pedro Justo valoró la oportunidad de ayudar a la Fundación ECCA Social y su proyecto «Hospitalidad en Canarias», reforzando así el compromiso programa social de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria, y animó al público grancanario a contribuir en esta empresa solidaria.

Pedro Justo recordó una vez más la amplia participación en el proyecto de la Fundación OFGC, no solo con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, destacando que «contaremos además con una artista de carrera ascendente como es la directora británica Claudia Fuller, en su primera actuación junto a la OFGC, y el valor que aportan los conjuntos propios de la Fundación, el Coro de la OFGC que dirige Luis García Santana, y los Coros Infantil y Juvenil de la OFGC que dirige Marcela Garrón».

Concluyó Pedro Justo su intervención mostrando su reconocimiento a las empresas e instituciones que contribuyen tradicionalmente a la celebración de este concierto: la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Publicidad Atlantis, Base&Network Impresión Digital, Canariasahora.com, Gráficas Juma e Impresiones Gran Canaria.

«Este concierto solidario es una de las iniciativas que más nos emociona en la Fundación DISA», afirmó Sara Mateos, directora de la entidad. «Porque no solo lo compartimos con dos organizaciones con las que mantenemos una relación muy especial, sino porque también nos brinda la oportunidad de apoyar a quienes trabajan para mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad, como hace ECCA Social. Además, esta cita navideña refleja la fuerza de la solidaridad canaria y el cariño de tantas personas que la esperan cada año, no solo para disfrutar de un concierto único, sino para contribuir con causas que son esenciales para nuestra sociedad».

Para José María Segura, director general de ECCA Social, «esta iniciativa de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación DISA es un regalo que nos permite hacer sostenible nuestra apuesta por la hospitalidad». «Nos sentimos afortunadas y afortunados, no podríamos tener mejor compañera de viaje que la Fundación DISA, que ha propiciado que podamos establecer una relación duradera», recalcó Segura. El director general de ECCA Social quiso resaltar, además, que la relación sigue permitiendo implementar nuestro modelo de acogida y acompañamiento a estos jóvenes, que llegan a nuestro país en una situación de vulnerabilidad extrema. Un modelo, afirmó, «que no solo consiste en acoger y acompañar, sino que, en ese camino, ponemos nuestro granito de arena en pro de una sociedad más justa, solidaria, hospitalaria y abierta». Un modelo, en definitiva, que se está trabajando en todas las entidades de la Compañía de Jesús y que damos fe de que funciona.

Las entradas tienen un precio general de 18 euros, están disponibles en la web ofgrancanaria.com, taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y Teatro Pérez Galdós, y Sede de la OFGC.