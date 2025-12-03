Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El montaje fue presentado en la mañana de ayer en el Pérez Galdós, que tiene programadas dos funciones de la ópera. EFE

El clásico 'Faycán' llega al Galdós en formato de ópera y sin renunciar al riesgo

La apuesta supone un hito para el teatro tras el estreno de la composición sobre Negrín, como destacó Tilman Kuttenkeuler

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:04

Comenta

El Teatro Pérez Galdós buscará «hacer historia» el día 12 de diciembre con el estreno de «Faycán», ópera en español basada en la icónica novela canaria de Víctor Doreste, moviendo un voluminoso equipo de cuarenta personas, según avanzó ayer su productor, José Carlos Campos.

Perros de carne y hueso como el propio Faycán, su protagonista, pero también los de metal que desde siempre adornan la veterana plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria y hasta ranas de piedra de una fuente cercana figuran entre los personajes de este «proyecto tan arriesgado», en palabras de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina.

En la presentación en la mañana de ayer en rueda de prensa del espectáculo, Medina alabó la iniciativa de sus promotores de llevar a escena «una indiscutible joya literaria» de Canarias y hacerlo posibilitando «acercarse a la ópera a nuevos públicos», al partir de una novela «con la que todos pueden empatizar y emocionarse», sean mayores o pequeños.

Con libreto del propio José Carlos Campos, director escénico además de su producción, las peripecias del perro Faycán por distintos rincones de Las Palmas de Gran Canaria llegarán a las tablas con una sonora contemporánea que, como tal, se caracteriza por «el eclecticismo, pues tiene fragmentos que bordean el pop, piezas del estilo de la ópera clásica, del belcanto, y ritmos de jazz».

Todo ello buscando ofrecer una música «que habla por sí misma» y que aspira a estar a la altura, en palabras de su compositor, Ernesto Mateo, de la que es «una ópera muy especial, porque recrea un elemento fundamental de la cultura de Canarias» como es el libro de Víctor Doreste.

Una novela que ha acompañado infancias y juventudes de no pocos isleños, como ha ejemplificado Sara Mateos, directora de una de las entidades que patrocina el proyecto, la Fundación Disa, al rememorar: fue uno de los primeros libros que le regaló su abuelo de niña.

La música combina elementos que bordean el pop, piezas del estilo de la ópera clásica, del belcanto, y ritmos de jazz

La apuesta supone además un hito para el Teatro Pérez Galdós, que, como ha recordado su director Tilman Kuttenkeuler, alcanzará un récord con 'Faycán', porque será la segunda ópera contemporánea que estrenará en un plazo de pocos meses tras llevar a escena otra basada en el personaje del político Juan Negrín.

Un doblete que se han atrevido a hacer -destacó- «sabiendo que es muy difícil poner en escena una ópera contemporánea, salvo para los principales teatros líricos del país».

