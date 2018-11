Cita con Sixto Armas y Los IrreSIXtibles

«Nos presentamos con un directo distinto al que muchos de mis seguidores están habituados. Esto es otra historia, es más rockero, no solo mi voz y mi guitarra, aunque incluiremos algunos temas así durante el directo», avanza sobre una actuación en la que compartirá escenario junto a Los IrreSIXtibles.

«He dado con la banda perfecta. Sigo componiendo como siempre y haciendo mis cositas, pero junto a ellos todo ha cambiado. A nivel musical es todo muy potente, con la batería, la guitarra y el bajo y yo con la acústica en algunas canciones. Incluimos incluso swing. Será algo distinto a lo habitual y la peña lo va a disfrutar mucho», explica con entusiasmo.

Los IrreSIXtibles está compuesta por Roberto Alemán, en la batería, Juanjo Santa Ana, a la guitarra, y Álex Ortega, al bajo.

En la Sala Jerónimo Saavedra acometerán un repertorio mixto, compuesto por algunos clásicos del repertorio de Sixto Armas y otros temas nuevos.

Destaca el nuevo sencillo del grupo, titulado La fuerza del creer. «Estoy planteándome si cantar o no el tema Influencia medieval, de mi primer disco, que compuse tras leer El alquimista, de Paulo Coelho, y El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. Tenemos previsto, por ejemplo, una ranchera, porque siempre me ha gustado mucho Chavela Armas y las composiciones de José Alfredo», comenta sobre un concierto para el que tienen previsto unas 14 canciones. No faltarán Me siento pequeño, Subir o bajar, Sopla el viento, Vestida de rosas, y ¿Qué quieres de mí?, entre otras.

«No quiero perder la idea de cantautor. Eso sigue estando ahí, pero no voy a presentarme como un peleado con la sociedad», apunta entre risas.

El autor de Insixto (1997), álbum fundamental en su carrera en el que contó con Carlos Teja y el desaparecido timplista grancanario José Antonio Ramos, toca este viernes en un formato que repite la fórmula de El Rincón del Jazz.

En el patio de butacas de la Sala Jerónimo Saavedra se instalan mesas para que el público disfrute del directo mientras se toma algo.

Las entradas para este concierto están a la venta en las taquillas del propio Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro Pérez Galdós, además de las páginas webs de ventas habituales de la Fundación Auditorio Teatro –www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y www.auditorio-alfredokraus.es–.