Cinco conciertos y cinco eventos en Canarias: 10 planazos para ti No te puedes perder todos los planes que traemos para que lo pases en grande enCanarias. ¿Estás listo?

Como cada viernes, traemos las claves para pasarlo en grande en Canarias. Lo hacemoscon 10 formas de divertirnos en las Islas y celebrar este mes de noviembre en el que comienza la ilusión.

Cinco conciertos

La música no puede faltar en nuestra vida y, si es en directo, mucho mejor. Es por ello que en Canarias tenemos la suerte de contar con la llegada de artistas de renombre como los que descubrirás a continuación.

María Peláe en concierto

Si te gusta el flamenco, la música y la diversión, este plan es para ti. Y es que el 12 de noviembre llega a Gran Canaria María Peláe. Esta cantautora malagueña llega a la isla para traer más que un concierto, un show donde combina teatro, flamenco y diversión. ¿Te apuntas? Consigue tus entradas en Canarias7 y entreés.es.

Última llave

Este 19 de noviembre el orgullo grancanario llega para hacernos disfrutar. La Última Llave, uno de los grupos grancanarios emergentes del momento, dará un concierto en el Edificio Miller para presentar su nuevo disco. Consigue tus entradas con entrées.es.

Vanesa Martín, gira 7 veces sí

En el mes de diciembre tienes una cita con Vanesa Martín. Reserva el 6 de diciembre en tu agenda, pues esta reconocida cantante española llega al Auditorio Alfredo Kraus con su gira 7 veces sí. Un tour de lo más emocionante que promete hacer del puente de diciembre una experiencia inolvidable. Consigue tus entradas con entrées.es.

Belén Aguilera, la gira SuperPop

Una de las artistas del año es Belén Aguilera, tras hacerse un hueco en el mundo de la música por sus covers, llega el 2 y 3 de diciembre a Tenerife y Gran Canaria para presentar su segundo álbum, Superpop. Consigue tus entradas con entrées.es.

Robe, gira Ahora es Cuando

Este 11 y 12 de noviembre estás de suerte. Y es que el fundador del mítico grupo español Extremoduro, Robe Iniesta, llega a las Islas para darlo todo en su concierto. El 11 de noviembre en el Gran Canaria Arena y el 12 de noviembre en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife tienes una cita para disfrutar de su gira en solitario Ahora es Cuando, que te hará vivir una experiencia única y de lo más rockera.

Cinco eventos

Si no eres de ir a conciertos, vamos a proponerte cinco eventos de todo tipo para queplanees estos últimos meses del año.

'En Otra Clave'

Y es que si la música es parte de los canarios, el humor no se queda atrás. Por ello, disfrutar del mítico show de En Otra Clave es un planazo que no te debes perder. Pasando por varios teatros de Canarias, este espectáculo es un must para que lo apuntes en tu agenda. Consigue tus entradas con entrées.es.

'El Lago de los Cisnes'

Una de las obras de ballet más emblemáticas de todos los tiempos llega a Gran Canaria este 25 de noviembre. El Lago de los Cisnes, un regalo adelantado de Navidad para que disfrutes de este evento de la mano de la aclamada compañía La International Ballet Company. Consigue tus entradas con entrées.es.

Manolo Vieira

Manolo Vieira lleva años acompañando a todos los Canarias desde el humor, sacando sonrisas y carcajadas por doquier. Ahora se despide con varias fechas en noviembre por todo lo alto con un último show: La última y nos vamos. Consigue tus entradas con entrées.es.

'

Un cuento de hadas y ballet llega a Tenerife este 27 de noviembre. Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, qué mejor que disfrutar de un planazo como este donde toda la familia puede disfrutar de esta mítica obra de Chaikovski.

'¡De Fábula!'

A veces resulta complicado hacer planes donde toda la familia se lo pase en grande, es por ello que traemos un plan en el que los más pequeños disfrutarán como nunca. El 20 de noviembre, en Fuerteventura tienes una cita con esta mágica historia, donde todos lo pasarán ¡de fábula!. Consigue tus entradas con entrées.es.