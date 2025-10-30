Choclock sorprende en el último trimestre del año con 'Dame más tiempo', un nuevo EP El artista llevará su música al público mexicano con un concierto el 30 de enero de 2026 en el Foro Indie Rocks de Ciudad de México

Ariadna Ruiz Trujillo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 10:01

El cantante tinerfeño Choclock anunció el pasado 29 de octubre su nuevo proyecto musical, titulado 'Dame más tiempo'. La noticia llegó acompañada del lanzamiento del primer tema del EP, 'Algo me golpea el pecho', una canción que marca el inicio de una nueva etapa creativa para el artista.

El sencillo ha sido compuesto junto a reconocidas figuras de la escena musical canaria, como Abhir Hathi, Svarez, Pavlo También y Blurred Mirror, los dos últimos integrantes del dúo San Tosielo. La producción corre a cargo del propio Choclock, junto a Mayo y Blurred Mirror.

Según mostró el artista en un vídeo publicado en sus redes sociales, 'Dame más tiempo' verá la luz el próximo mes de noviembre. Con la frase «La vida es bonita a veces», Choclock pone el broche final al anuncio, dejando entrever el tono emocional y reflexivo que marcará esta nueva etapa musical.

El pasado septiembre, el cantante sorprendió a su público mexicano al confirmar su primer concierto en el país, que se celebrará el 30 de enero del 2026 en el Foro Indie Rocks de Ciudad de México. «México, xfin nos vamos a ver las caras», escribió en su perfil de Instagram, desatando la emoción entre sus seguidores.

Temas

Música