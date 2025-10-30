Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de portada de 'Algo me golpea en el pecho' Choclock

Choclock sorprende en el último trimestre del año con 'Dame más tiempo', un nuevo EP

El artista llevará su música al público mexicano con un concierto el 30 de enero de 2026 en el Foro Indie Rocks de Ciudad de México

Ariadna Ruiz Trujillo

Ariadna Ruiz Trujillo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:01

El cantante tinerfeño Choclock anunció el pasado 29 de octubre su nuevo proyecto musical, titulado 'Dame más tiempo'. La noticia llegó acompañada del lanzamiento del primer tema del EP, 'Algo me golpea el pecho', una canción que marca el inicio de una nueva etapa creativa para el artista.

El sencillo ha sido compuesto junto a reconocidas figuras de la escena musical canaria, como Abhir Hathi, Svarez, Pavlo También y Blurred Mirror, los dos últimos integrantes del dúo San Tosielo. La producción corre a cargo del propio Choclock, junto a Mayo y Blurred Mirror.

Según mostró el artista en un vídeo publicado en sus redes sociales, 'Dame más tiempo' verá la luz el próximo mes de noviembre. Con la frase «La vida es bonita a veces», Choclock pone el broche final al anuncio, dejando entrever el tono emocional y reflexivo que marcará esta nueva etapa musical.

El pasado septiembre, el cantante sorprendió a su público mexicano al confirmar su primer concierto en el país, que se celebrará el 30 de enero del 2026 en el Foro Indie Rocks de Ciudad de México. «México, xfin nos vamos a ver las caras», escribió en su perfil de Instagram, desatando la emoción entre sus seguidores.

