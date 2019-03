Carmen Boza: «Las emociones son mi materia prima»

Esta fórmula la ha aplicado a una carrera prototípica de una artista millennial que se dio a conocer a través de Youtube y grabó su primer disco a través de una campaña de micromecenazgo. «Sin internet no sé si mi carrera hubiera existido. El ciberespacio deja un hueco para exponerse y para descubrir ciertas actitudes y una vocación», comenta la gaditana cuya entrada en wikipedia ha sido intervenida por un bromista que la ha situado en Papúa Nueva Guinea. «No sé quién lo ha puesto. Ahí cabe todo tipo de fantasía», dice risueña la cantante, guitarrista y compositora que actuará el día 16 en el auditorio Alfredo Kraus acompañada de la bajista Estefanía Gómez. «Es un formato atípico. Me siento a gusto tocando con ella. Se produce un empaste que me hace sentir cómoda y que me permite crear una música emocionante», explica la artista sobre un concierto que, vaticina, será intenso.

En el recital, presentará su tercer disco La caja negra, el primero editado con una discográfica. «Es el resultado de una búsqueda de un sonido y de sintetizar mi visión de las cosas, de cómo me suceden y cómo me hacen sentir. Es un trabajo espiritual», comenta acerca del álbum.

Sus fuentes de inspiración a la hora de escribir sus letras es su propia experiencia. «Soy bastante introspectiva. Este álbum surge de analizar lo que una siente y una piensa. El anterior era desde el yo ante las relaciones y experiencias. Creo que nuestra necesidad de sentir es infinita y compleja, y eso me inspira. También me inspiran las palabras, los sonidos y algunos paisajes, en general, la belleza y no necesariamente al uso», explica la compositora acerca de los «latigazos» que a veces siente ante ciertos estímulos.

Respecto a si se ha sentido cuestionada durante su carrera por su condición femenina, confiesa que, «en general, sí, pero no per sé. Aunque es una industria machista, como casi todas las industrias, una siempre se encuentra con una serie de trabas y prejuicios y tiene que demostrar el doble para conseguir lo mínimo de aceptación. No digo de reconocimiento. Trabajas con otras personas y te enfrentas a sus prejuicios, etiquetas y sitios donde se te encasillan. Una tiene que creer mucho en sí misma y en lo que hacen otras mujeres. Es difícil, pero se puede», comenta Boza.