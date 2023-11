Carlos Goñi: «Siempre he ido un poco al revés de la mayoría porque me guío por mi reloj interno»

Corren tiempos oscuros y convulsos. La sombra de la pandemia de la covid-19 es alargada, las guerras ganan enteros en distintos lugares del planeta, quienes toman las decisiones trascendentes en las poltronas políticas no atienden a las principales necesidades de la población y... llega Carlos Goñi y lanza un disco titulado 'Adictos a la euforia', un puñado de nuevas canciones con un aroma optimista, como se intuye desde el mismo título.

El cantante y compositor madrileño asegura que este nuevo álbum de Revólver, la banda que lidera, no es un ejercicio de nadar a contracorriente. «Mi vida es así. Siempre he ido un poco al revés de la mayoría. No se trata de algo medido ni premeditado. Ocurre y ya está, me guío por mi reloj interno y no por donde marca la tendencia del momento», puntualiza antes del concierto que protagonizará este domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

Transformación física

Carlos Goñi es otro desde 2018. Ese año sufrió una lesión «durísima» en la espalda. Reconoce que el siguiente año fue «terrible» debido al proceso de rehabilitación en el que se vio inmerso. Y en 2020 llegó la pandemia y el confinamiento. «Aproveché ese periodo para peder peso. Haciendo deporte y aprendiendo a comer. Yoera deportista y una lesión lo frustró. En vez de músico tenía que haber sido jugador de balonmano y profesor de literatura», apunta entre risas.

«En la pandemia, a parte del drama humano terrible que fue, estuve bien. Me pilló recién cambiado de casa. Nos fuimos a vivir a la sierra Norte de Madrid, en una casa a las faldas de Guadarrama. Pasé el confinamiento allí, con mi novia y mi perro. Eso sí, fue un periodo en el que decidí no escribir nada de música, no quería que se colara el 'bicho' en las composiciones. Fue a finales de 2020 cuando ya empecé a darle forma al disco», rememora el cantante que se presentará ante sus fieles con unos 30 kilos menos de peso, fruto de ese cambio de hábitos.

Un punto de fuga

Carlos Goñi siempre ha cuidado mucho las letras de sus canciones, navegando con la proa en dirección contraria a lo panfletario. «No soy nadie para decirle a la gente cosas. Lo que hago es contar las cosas como yo las veo. Es mi manera de ver el mundo y nada más. Un fotógrafo me dijo en una ocasión que hasta en las fotos en las que parezco triste siempre se ve un punto de fuga. En mis canciones también pasa. No tengo canciones que acaben como el culo, todas tienen un punto de fuga, una vía de escape optimista», señala.

En el caso del disco 'Adictos a la euforia', apunta que partió de una premisa muy clara. «No quería plantear una serie de canciones. Creo que se trata de una autopista directa entre lo que soy y mi memoria más lejana, lo que me lleva a tener que coger una guitarra. Es un ejercicio de estilo y me costó mucho trabajo en el estudio para que no fuera del siglo XXI. El disco suena estupendamente, porque Revólver te puede gustar más o menos, pero nunca vas encontrar un disco del grupo que no suene muy bien. Eso sí, en el caso de 'Adictos a la euforia' apostamos por un sonido clásico, no especialmente contemporáneo», subraya Goñi.

Al margen del glamour y la farándula

El cantante reconoce que la música es la gran pasión de su vida. Y dentro del mundillo tiene claro qué apartado es capital y la fuente sobre la que gira todo lo demás. «En mi caso, grabo discos para poder tocar más en directo y en mejores condiciones. Lo que de verdad me gusta es tocar sobre un escenario. El artisteo, el faranduleo, 'Instagram' y esas cosas no me van. Soy músico», aclara con rotundidad.

La lectura es otra de sus grandes pasiones. Su nueva residencia lejos del ruido urbano la ha acentuado. «Leo mucho en casa. La lectura ha sido mi tabla de salvación en momentos concretos de mi vida. Me ha ayudado a mantenerme a flote», confiesa.

La mejor gira

Carlos Goñi llega en plena forma a su concierto del domingo en la capital grancanaria. Una ciudad en la que reconoce sentirse muy a gusto. Sobre el escenario sigue dándolo todo, como siempre, pero ahora, tras perder más de 30 kilos, «termino menos cansado», dice entre risas.

A su lado, durante las más de dos horas de concierto que tiene previsto para esta cita dominical en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, el público disfrutará de «la mejor banda». «Esta es la mejor gira que he hecho nunca. La banda suena como nunca. Hemos hecho más de 50 conciertos y cambiamos de un concierto a otro. No hay dos noches iguales y cada vez sobrepasamos las dos horas y media de duración», avanza orgulloso.

Desde el escenario, Revólver se topa en cada recital con un público de distintas generaciones, circunstancias que Carlos Goñi recibe «como un regalo». «Es de esos regalos que te hace la vida. Es muy emocionante ver juntos disfrutando del concierto a padres e hijos. Es algo que sueñas, pero que nunca sabes si se va a cumplir y tenemos la suerte de verlo cada noche», destaca.