Imagen promocional de la gira de Carlos Goñi. C7

Carlos Goñi recala con 'Más allá del Dorado' en el Auditorio Alfredo Kraus

El concierto se desarrollará el 2 de enero en el recinto del paseo de Las Canteras

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:50

El 2 de enero de 2026 el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria se viste de gala para acoger la gira 'Más allá de El Dorado' del cantautor valenciano Carlos Goñi (Revólver), con la que se conmemoran las tres décadas de existencia de un álbum indispensable del rock hispano, 'El Dorado'.

'El Dorado' vio la luz en 1995, tras los éxitos cosechados con los discos de estudio 'Revólver' (1991) y 'Si no hubiera que correr' (1992). Entremedias, surgió 'Básico' (1993), el que fuera el primer álbum en directo de la banda, que tuvo una gira amplísima, la más abundante en fechas de toda la carrera de Revólver.

El disco, que ahora celebra los 30 años de su estreno, pero llega con toda la fuerza del directo al Auditorio Alfredo Kraus, contiene influencias de múltiples géneros musicales, como el Country y el Blues, y bebió del estilo de artistas estadounidenses como Bruce Springsteen y la E Street Band. Algunas de las canciones que destacan del proyecto son 'Esperando mi tren', 'Por un beso', y el tema homónimo del disco, 'El Dorado'.

Las entradas para este evento, que promete revivir los grandes éxitos que marcaron la década de los 90 en España, se pueden adquirir a través de la página web del Auditorio Alfredo Kraus (https://auditorioalfredokraus.es/) y de la página oficial del músico (https://gruporevolver.es/).

