Carlos Avatar y Campi Campón son los 'Creadores del Sonido' Los dos prestigiosos productores protagonizan los dos últimos encuentros del ciclo de conferencias en el Jesús Arencibia

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:17 Comenta Compartir

'Creadores del sonido', una serie de conferencias en torno a la producción musical, entra en su fase final en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite, en la capital grancanaria, en colaboración con Estudio Siroco, espacio de referencia de producción musical y formación en la ciudad.

Tres charlas con profesionales como Kiko Caballero, Carlos Avatar y Campim Campón integran la programación que se desarrolla en la sala de Tamaraceite, siempre a partir de las 12.00 horas.

Las jornadas brindan clases magistrales con profesionales que llegan avalados por carreras muy sólidas dentro del sonido actual.

Pero, además, son encuentros en los que poner en común experiencias en coloquios participativos y abiertos a músicos, productores emergentes o personas con inquietud de compartir una jornada junto a grandes nombres de la industria: tres prestigiosos productores musicales que son referencia en la música urbana, 'indie', pop y de autor.

Kiko Caballero protagonizó la primera entrega, el pasado 4 de octubre.

El próximo sábado 8 de noviembre, Las Palmas de Gran Canaria tendrá la oportunidad de reunirse con Carlos Avatar en la sesión titulada 'La canción de autor bajo la lupa del productor'.

El músico y arreglista, fundador de un espacio icónico: El Tercero Estudios de Barcelona, ha trabajado con El Kanka, Rozalén, Pedro Pastor, Caribefunk, Rita Payés o Salvador Sobral.

Se trata de un profesional con una robusta carrera dentro de este estilo íntimo y personal que pone especial cuidado en la fuerza de las letras y los arreglos instrumentales.

Hablar de Campi Campón es hacerlo de uno de los productores más influyentes del panorama iberoamericano y de una trayectoria asociada a éxitos de grandes nombres: Jorge Drexler y Valeria Castro, a los que además acompaña musicalmente, al primero como instrumentista y a la segunda como director musical; o Xoel López, Natalia Lafourcade, Vetusta Morla, y otros tantos.

El 29 de noviembre, con toda la autoridad que le confiere una carrera que atesora decenas de nominaciones a los Grammy y a los Latin Grammy y ocho premios Latin Grammy, abordará el encuentro 'Entre la raíz y la vanguardia: el oficio del productor'.

La sensibilidad y visión artística que han marcado el sonido de talentos como los descritos recalarán en el Jesús Arencibia como cierre de 'Creadores del Sonido'.