Carlos Ares: «'Peregrino' me dio poder más que pudor y me ayudó a entenderme mejor»

El músico y productor coruñés Carlos Ares reconoce estar «especialmente motivado» ante su puesta de largo en Gran Canaria. Será este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el espacio Miller del parque de Santa Catalina dentro de la 10ª programación del Monopol Music Festival.

Ares aterriza en la isla para presentar en directo su primer álbum, titulado 'Peregrino', que cobrará vida en una velada en la que también tocarán Fajardo, ODDLIQUOR y Ale Acosta DJ.

«Todos los músicos que vamos para el concierto sumamos un conjunto muy original y que transmite muchísima energía. El público verá un show interactivo, que transmite carácter y que confiamos que logre que la gente se vaya con una experiencia a casa», avanza Carlos Ares, una referencia dentro del panorama nacional de música 'indie'.

Desde su reciente estreno, 'Peregrino' ha conquistado al público y a la crítica. Su alma mater aclara que en vivo, el público se topará con unas canciones que apenas varían con respecto a las que se escuchan en el álbum. «La intención que tenía cuando grabamos en el estudio es que fuera una versión muy similar a la que después tocaríamos en directo. Compuse, grabé y produje el álbum pensando en los conciertos. Existen algunas pequeñas diferencias en unas canciones y en algunos arreglos, pero la idea y el diseño sonoro son prácticamente similares», apunta el gallego afincado en Madrid desde hace años.

Momentos buenos y malos

'Peregrino' no solo es su estreno como músico y cantante. También significó una mirada hacia su propia existencia, reconoce Ares. «Soy bastante dual. Tengo momentos muy buenos y otros bastante malos. En esos momentos, paso de un lado a otro y he tratado de ser honesto en la creación del álbum para que no se viera opacado. He intentado que se vea como soy, no me he cortado a la hora de expresarme y sentirme con miedo o con felicidad en las canciones», apunta sobre temas como 'Velocidad', 'Materia Prestada', 'No te pensaré más de la cuenta' o 'De polvo una mota', entre otros.

Carlos Ares. C7

Reconoce que mirar en público hacia su propia realidad no le generó pudor. «Me dio poder, no pudor. Me sirvió para entender mejor mi madurez y el momento vital en el que me encuentro. Fue enriquecedor soltar, reflexionar y dar ese salto hacia otro momento de mi vida más compasivo conmigo mismo», asegura el artista.

Aunque no alcanza la treintena, Carlos Ares lleva años trabajando como productor de álbumes para músicos como Deva, Luna Ki o Marc Seguí, entre otros. Y no fue hasta ahora cuando se vio preparado para sacar su primer disco como protagonista absoluto. «Quería tener algo lo suficiente original y con identidad. Y no llegó antes. Tuve que esperar y dedicarle tiempo. No quería subirme al escenario con un disco con el que no me sintiera cien por cien seguro, porque significaba ir de gira. Tenía claro que tocarlo en directo era su finalidad», reitera.

Para hacerlo efectivo ante el público tal y como lo pergeñó, Carlos Ares dice que se ha visto obligado a «invertirlo todo». No es fácil ir de gira en unos conciertos en los que figuran sobre el escenario siete músicos, incluyéndolo a él. «Me queda dinero para hacer la compra y pagar el piso. Todo lo demás lo consigo trabajando en discos para otros y me sirve para pagar a los músicos que tocan en 'Peregrino' y para costear los viajes», asegura.

La guinda del pastel

El disco, desde un primer momento, ha sido muy bien recibido. «Presentía que tenía algo especial y eso ya me resultaba suficiente. Para mí, publicarlo ya era un éxito. Me hacía feliz a mí mismo con unas canciones que considero interesantes, que hablan y ayudan a transitar por lugares en los que no había estado antes. Ver que la reacción de la gente es maravillosa supone poner la guinda al pastel, porque eso demuestra que no solo es importante en mi vida sino en las de los demás», puntualiza.

A la hora de componer, Carlos Ares suele partir de los títulos de las canciones. «Lo primero que tengo en la cabeza son los títulos. A raíz de ahí escribo la canción. Trato de contar en las letras algo que resulte poderoso, genere sensaciones, interés y curiosidad. A la vez meto la melodía y sale el estribillo», explica el coruñés.