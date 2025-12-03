El canario Héctor Muñoz gana el Primer Premio del Festival Internacional Sabin Păuța 2025 Se impone con la pieza 'Planet Aurora'

El compositor canario Héctor Muñoz ha obtenido el Primer Premio en el Festival Internacional Sabin Păuța 2025, uno de los certámenes de composición más relevantes de Rumanía y un referente en Europa del Este.

El fallo, hecho público el 18 de noviembre, seleccionó nueve finalistas procedentes de distintos países, entre los que 'Planet Aurora' se alzó como obra ganadora.

El concurso lleva el nombre del prestigioso compositor y director Sabin Păuța, una de las figuras más respetadas de la creación musical rumana contemporánea. Con una amplia trayectoria internacional y décadas de labor pedagógica y artística entre Europa y Estados Unidos, Păuța es reconocido por su versatilidad estilística, su aportación al repertorio sinfónico y su influencia en varias generaciones de compositores.

Su prestigio ha convertido el Festivalul Internațional Sabin Păuța en la ciudad de Reșița en un espacio de referencia para la creación actual, atrayendo cada año a compositores de diversos países y consolidándose como una plataforma de reconocimiento internacional para nuevas voces de la música contemporánea.

Dividida en tres movimientos —'Elijah', 'Gladia' y 'Giskard'—, 'Planet Aurora' es una obra para gran orquesta sinfónica inspirada en la novela 'Los robots del amanecer', de Isaac Asimov.

La pieza rinde homenaje tanto a los personajes emblemáticos del libro como al imaginario sonoro del cine de ciencia ficción y aventuras de los años 50 y 60.

Escrita en un estilo abiertamente cinematográfico, la obra integra influencias de Bernard Herrmann y ecos de la tradición orquestal de Stravinski, creando un lenguaje propio que combina impacto narrativo, energía rítmica y un fuerte carácter emocional

«Me hace muy feliz que desde Rumanía hayan mostrado su cariño a una obra sobre la que guardo un especial afecto. Está inspirada en uno de los libros que más disfruté en mi infancia», apunta el compositor canario.

'Planet Aurora' fue estrenada el 3 de diciembre de 2023 en el Auditorio Alfredo Kraus, interpretada por la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria bajo la dirección de David Crespo.Con este premio, la obra inicia un nuevo recorrido internacional y estará disponible para ser programada por orquestas y festivales a partir de 2026, coincidiendo con su edición y lanzamiento oficial.