Cadena 100, con música y buen ambiente Un año más, el Teatro Pérez Galdós acogió la gala de la emisora musical del grupo Cope, con homenaje incluido al cantautor canario Pedro Guerra

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de diciembre 2025, 21:07

Con la asistencia de numerosos representantes del mundo institucional, la política, la economía, la sociedad y la cultura, el Teatro Pérez Galdós fue este martes la casa de Cadena 100, la emisora musical del grupo Cope, que celebró una gala en la que la música española, santo y seña de la cadena, fue la gran protagonista.

El homenajeado este año fue el cantautor canario Pedro Guerra, con una larga y brillante trayectoria en los escenarios.

Arcadio Suárez