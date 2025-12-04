El tributo de Las Guerreras K-POP: El Musical» llega a Telde el 31 de enero con una de las mayores producciones familiares de España

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:59 Compartir

El próximo 31 de enero, el Auditorio San Juan de Telde acogerá «El tributo a Las Guerreras K-POP: El Musical», una superproducción inspirada en la popular serie infantil que se ha convertido en un fenómeno entre el público joven. El evento está organizado por Grupo Travieso y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Telde y del Cabildo, reafirmando el compromiso institucional con la promoción cultural y el entretenimiento familiar de calidad.

El musical, considerado uno de los formatos infantiles y familiares más destacados de España, ofrece un espectáculo repleto de música original, coreografías al estilo K-POP y una puesta en escena de gran formato que combina tecnología, colorido y narrativa interactiva. La producción está dirigida a niños y a todos los públicos, convirtiéndose en una propuesta ideal para disfrutar en familia.

Con un elenco joven y profesional, formado en danza urbana y teatro musical, «Guerreras K-POP: El Musical» transporta al público al universo de la serie, donde sus protagonistas se enfrentan a desafíos que resaltan valores como el compañerismo, la creatividad y el trabajo en equipo.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma WWW.TICTRA.COM, donde se recomienda realizar la adquisición anticipadamente debido a la previsión de alta demanda.

Con este evento, Telde se posiciona una vez más como referente cultural en la isla, ofreciendo espectáculos de primer nivel que conectan con las nuevas generaciones y fomentan la participación de las familias en la programación local.

Temas

Pop

Telde

Música