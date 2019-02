Birkins rinde homenaje a David Bowie

No en vano incluye las once canciones del clásico The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, pero lo hace de una manera inusual y acompañados de un destacado plantel de músicos invitados.

Se trata de un doble disco ya que, de una parte, Birkins interpreta y canta esos once temas, con colaboraciones de lujo como las de Rami Jaffe. Joaquín Pascual, Justin Adams, Chirs Carmichael y muchos amigos más. Y por otra, suenan esos mismos temas -interpretados por el grupo y ese abanico de colaboradores en lo instrumental-, pero cantadas por destacadísimos músicos como Mikel Erentxun, Luis Prado, Ken Stringfellow, Jonathan Donahue, Lyla Foy, Julián Maeso, Paco Loco, Álvaro Suite, Javier de Torres, Pablo Errea, Muni Camón o Ran Pink.

Las entradas para asistir al concierto en este escenario que el Gobierno dedica a la producción canaria estarán disponibles en www.entrees.es, y en la taquilla, al precio de 12 euros. Birkins (antes The Birkins) es una banda formada en Gran Canaria por Dani Birkin, Cristina Santana, Alby Ramírez y Sergio Miró.

Según afirma la banda grancanaria «aunque se suelen lanzar otros referentes cuando se define nuestra música, Bowie ha sido y sigue siendo uno de los músicos que más han marcado el rumbo de muchas de nuestras composiciones y arreglos. Nos guía e inspira su capacidad para trasladar el lenguaje rockero a otros campos, sin perder nunca sus señas de identidad».