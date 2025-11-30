Bejo se despoja de sus gafas y abraza sus miedos en su nuevo trabajo 'El Interiorista' El artista canario presenta su álbum más personal, compuesto por ocho canciones y un cortometraje rodado entre El Hierro y Madrid

«Yo, en mi lugar, estaré luchando, protestando y denunciando hasta que me muera». El que firma estas líneas no es otro que César Manrique, uno de los artistas más importantes de Canarias y al que Borja Jiménez (Tenerife, 1994), artísticamente conocido como Bejo, ha querido incluir en el último tema de su nuevo álbum 'El Interiorista', lanzado el pasado 13 de noviembre.

Manrique es inspiración generación tras generación y también lo es para Bejo. «Con la que está cayendo en Canarias es súper importante recordarle. Ya en las décadas de los 70 y 80 él tenía esa visión del turismo de masas, y cuando vas a Lanzarote te das cuenta de toda la huella que ha dejado», cuenta Bejo en Madrid, al otro lado del teléfono, donde las calles son veloces y la calma de las islas queda lejos.

Bejo sorprendió en noviembre a sus seguidores con su nuevo trabajo discográfico al despojarse de sus míticas gafas de sol. Compuesto por ocho canciones, el público acompaña al rapero por un camino musical que recorre sus miedos, sus anhelos y la incertidumbre.

Además, esta propuesta no solo está marcada por el sonido, ya que juega un papel imprescindible la imagen. Bejo, que marchó hace más de una década a Madrid para estudiar Comunicación Audiovisual, abraza esa faceta y se lanza al mar con un cortometraje en el que se le acompañamos por los paisajes de su vida en El Hierro, isla con la que guarda especial conexión gracias a su familia.

«Es un trabajo hecho con cariño, a fuego lento, y al que le hemos dedicado mucho tiempo. La gente que me sigue siempre me ha visto de otra manera, con más colores o tintes de humor, y este es un contraste respecto a lo que había hecho», relata el artista. Y es que el cortometraje, hecho en blanco y negro, comenzó a gestarse en 2024.

Las canciones, con tintes existencialistas, viajan a lo más profundo del cantante, siendo esta su propuesta más personal: «Es una cosa que me apetecía hacer, no me gusta limitarme. Me encanta hacer música para expresarme y dejarme llevar».

El Hierro cobra especial protagonismo en el cortometraje que acompaña al álbum y da comienzo en el puerto de La Estaca, que también da nombre a la primera canción. En esta ocasión, no se muestra el colorido de la isla que podía salir en los vídeos de su proyecto con Don Patricio y Uge, Locoplaya, sino que la escena se desarrolla en blanco y negro.

Así, quiso mostrar «la otra cara» de la isla del Meridiano: «El Hierro es duro también, tanto sus paisajes como la vida allí». Es por ello por lo que, a lo largo de la primera parte del corto, lo persigue uno de los carneros de Tigaday, usado como símbolo de sus miedos. Es en la canción 'Cuando el suelo es gelatina' donde lo vemos plantarle cara: «Es el archienemigo que te va persiguiendo, y al final la metáfora es que ni ganas ni pierdes, sino que intentar aprender a vivir con lo bueno y lo malo».

Y, ¿cómo aprende Bejo a lidiar con la ansiedad en un mundo donde todo parece ir tan rápido? El artista se sincera: «Muchas veces uno va con la inercia, y lo bueno es pararse, reflexionar y hacer un ejercicio de análisis, de darle la importancia justa a las cosas».

Solo una de las canciones que aparece en el cortometraje se rodó en Madrid, 'Invirtiendo en la pérdida'. En ella lo acompañan dos invitados de lujo: el rapero Kase O. y el artista canario Ignatius Farray. Este último sorprendió a Bejo con unos versos que se pueden escuchar en el tema: «Me encantó. Siento que mucha gente solo ve la parte más cómica de Ignatius, pero me parece un pensador, un filósofo. Tuve la suerte de leer algunos de sus libros y me encantaron, encuentro en él una persona muy sabia».

Como muchos otros, Bejo reside en la capital de España movido por las oportunidades, aunque no cree necesario que los artistas tengan que irse a la península para despuntar: «En mi caso, la mayoría de las cosas las hago en casa, siento que si estuviera en Tenerife o en El Hierro también podría hacerlo, el proceso y la creación de las canciones. Mi intención es volver a la tierra».

Ya en el final del cortometraje podemos ver cómo el 'nuevo Bejo' sale del interior del antiguo para asistir a su propio funeral, rodeado de su gente. Al ponerse reflexivo, ya desde el punto de vista de Borja, no se atreve a conjurar qué huella quiere dejar cuando esto termine: «Queríamos hacer un viaje interior, y han pasado muchos años y sí que siento que de alguna manera se ha valorado todo lo que he hecho. No sé que decir, pero ojalá siga con fuerza y energía para poder seguir desarrollando todo lo que me apasiona para intentar también exportar cosas positivas».

El cantante, además de los conciertos que aún le quedan por dar este año, se encuentra inmerso en la creación de la propuesta escénica que acompañará a su nuevo trabajo. Bejo quiere ir más allá y trasladar lo que el público puede ver en el corto al escenario: «Antes de sacar el álbum ya estaba trabajando en los directos. Quiero hacer un enfoque a medio camino entre un concierto y un teatro con un montaje de pantallas, con mapping, pero sobre todo que sea con imágenes en movimiento».