Barrios Orquestados celebra dos galas benéficas para fortalecer su supervivencia El Auditorio Alfredo Kraus y el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acogen los conciertos los días 29 y 30 de octubre

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El proyecto musical, social y pedagógico Barrios Orquestados ha movilizado a una amplia y variada selección de artistas grancanarios y majoreros para cimentar su supervivencia financiera, que atraviesa por un momento difícil. La implicación de estos profesionales se hará efectiva los días 29 y 30 de octubre, con las galas benéficas que se desarrollarán en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, respectivamente.

Efecto Pasillo, Los Gofiones, Said Muti, Germán López, Domingo Rodríguez 'El Colorao', Fajardo y Gara Alemán son algunos de los nombres propios de unas veladas musicales que suponen «un hito» dentro de los casi 13 años de este proyecto, tal y como avanzó este martes José Brito, director del proyecto Barrios Orquestados.

Para mantener la fórmula de esta iniciativa por la que han pasado «más de 30.000 personas», apuntó Brito, se ha apostado por una vía mixta de financiación que depende en un 85% del «capital institucional». La caída «dolosa» de varias ayudas públicas correspondientes al año 2024 ha llevado a Barrios Orquestados a una situación límite durante 2025, con sus 43 trabajados «sin cobrar durante tres meses» y la viabilidad del proyecto al borde de la extinción.

Tras una campaña de micromecenazgo en internet y el compromiso privado e institucional, Barrios Orquestados tiene asegurada su andadura al menos durante el primer trimestre de 2026. Para lograr fondos se ha apostado por estas galas y desde la organización se hace un llamamiento para poder contar con ayudas «plurianuales» que reduzcan los estragos de la maraña y los tiempos burocráticos de las administraciones públicas.

José Brito recordó en la rueda de prensa celebrada en la Casa de Colón de la capital grancanaria que «ni un beneficiario del proyecto paga cuota ni por aprender música ni para comprar los instrumentos musicales».

En el Alfredo Kraus y en Puerto del Rosario

Sobre el escenario del Alfredo Kraus se fusionará el talento de Los Gofiones, Arístides Moreno, Efecto Pasillo, Los Coquillos, Said Muti, Yeray Rodríguez, Germán López, Delia Santana y Piedra Pómez para poner su granito de arena en beneficio de este proyecto que apuesta por la integración social en los barrios a través de la música. Las entradas están a la venta al precio de 30 euros.

Los participantes en la velada majorera serán Tabajoste, Ayla Rodríguez, la Agrupación Folclórica de Tetir, Tababaire, Domingo Rodríguez 'El Colorao', Gara Alemán, Silvestre Ramírez, Misael Jordán y la Agrupación Folclórica La Oliva. Las entradas tienen un precio de 20 euros.

El director de Barrios Orquestados subrayó el gran nivel de los artistas participantes, muchos habituales en otras iniciativas del proyecto, a los que no se han podido sumar algunos que estaban muy interesados, como Braulio y Cristina Ramos, «por problemas de agenda».

Iván Torres, cantante de Efecto Pasillo, se mostró «muy feliz y agradecido» por colaborar de nuevo con Barrios Orquestados, proyecto que calificó como «muy necesario». Avanzó que en la gala benéfica del 29 de octubre cantará el tema 'A pie de vida', que acaba de publicar y que cuenta con arreglos de José Brito.

Pepe Afonso, presidente de Los Gofiones, también calificó como muy «necesaria» la labor que realiza esta iniciativa para ayudar a «salir adelante y dotar de autoestima a muchos jóvenes a los que le han venido las cosas mal dadas» en la vida, por lo que hizo un llamamiento para que el público «acuda en masa» a las dos galas benéficas.

José Brito aclaró que el público no disfrutará de unos conciertos de «'covers' (versiones)», sino de temas propios y algunas sorpresas.

En Fuerteventura, la gala contará con «todos los grupos folclóricos y los mejores artistas de la isla», avanzó el timplista Domingo Rodríguez 'El Colorao', que se mostró «encantado y orgulloso» de colaborar habitualmente con un proyecto que lleva a cabo «un trabajo maravilloso», apuntó.

Barrios Orquestados entiende estas dos veladas benéficas «como un llamamiento» a la sociedad y con vistas al futuro se planteará la posibilidad de que sean bianuales y que además se celebren en Tenerife y Lanzarote, islas en las que también trabaja este proyecto musical, formativo y social canario.