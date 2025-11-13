Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Gaf y la Estrella de la Muerte. C7

La banda Gaf y la Estrella de la Muerte toca este viernes en la Sala Alboroto

El concierto, que arranca a las 20.30 horas en el recinto de la capital grancanaria, se enmarca dentro del Festival de Músicas Alternativas de Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

Gaf y la Estrella de la Muerte llega este viernes a la Sala Alboroto de Las Palmas de Gran Canaria en una nueva entrega de la edición de 2025 del Festival de Músicas Alternativas de Canarias. La cita dará comienzo a las 20.30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

El concierto supone una nueva oportunidad para disfrutar del potente directo de uno de los proyectos más singulares de la escena experimental canaria.

La formación tinerfeña regresa a Gran Canaria con el impulso conseguido tras sus exitosas últimas actuaciones, consolidándose como una referencia del panorama alternativo del archipiélago, capaz de atraer tanto a público especializado como a nuevos oyentes.

Con más de una década de recorrido, GAF y La Estrella de la Muerte ha construido un universo sonoro propio, donde conviven el rock psicodélico, la experimentación, la electrónica, la improvisación y la música de vanguardia. Sus directos se han convertido en una experiencia envolvente en la que cada concierto funciona como una pieza única.

El sábado, día 15, será el turno para las actuaciones de Belive y Nave Rota, a partir de las 20:30 horas, en la Plaza El Almacén, en Arrecife (Lanzarote), también con entrada libre.

En su XX edición, el FMAC sigue fiel a su espíritu de impulso y visibilidad del talento canario.

