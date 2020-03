Bad Bunny arrebata a Rosalía el récord de escuchas de un disco en Spotify España

‘YHLQMDLG’, el nuevo disco que Bad Bunny lanzó el pasado sábado, se estrenó en Spotify España con un récord, el del mayor número de escuchas de un álbum en un solo día. Con más de 5,3 millones de reproducciones en una jornada, el artista puertorriqueño ha superado el registro que hasta ahora ostentaba ‘El mal querer’ de la española Rosalía.

Bad Bunny consigue además, situar las 20 canciones que componen ‘YHLQMDLG’ en el "Top 50 de España" de Spotify. Y nada más y nada menos, que con tres de ellas entre los diez primeros puestos: ‘La difícil’, ‘Ignorantes’ y ‘La santa’.

Tras las siglas que componen el título del disco, ‘Yo Hago Lo Que Me Da La Gana’, el artista lanzó su trabajo en un día inusual para la industria musical, el sábado y no el viernes, lo que no atenuó su impacto popular.

Ya su anterior álbum, ‘Oasis’, compuesto y grabado en alianza con J Balvin, fue uno de los discos de mayor éxito del pasado año. Y su debut en solitario, ‘X 100Pre’ (2018), fue señalado por varios medios especializados como uno de los mejores de toda la década 2010-2019.

Todo ello ha sucedido en un corto plazo de tiempo para Benito Antonio Martínez (San Juan, 1994), nombre real de este músico de "urbano latino". Joven que llamó la atención de la gran industria, sobre todo a partir de 2017 con su tema ‘Soy peor’ y su colaboración en ‘Mayores’ junto a Becky G.

Está previsto que ofrezca este verano varios conciertos en España. Así, será uno de los protagonistas de la próxima edición del festival Primavera Sound de Barcelona el 3 de junio y del nuevo Madrid Puro Reggaeton Festival el 26 de ese mes y, ya en julio, del Bilbao BBK Live.

Bad Bunny ha anunciado asimismo actuaciones, dentro del Caviar Urban Music de Fuengirola (Málaga) y del Dreambeach Festival de Villaricos (Almería).