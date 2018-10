Zahara: «Aún estamos muy lejos de alcanzar la igualdad»

— ¿Viene con la banda completa al Festival Cero?

— Vamos en formato trío, no porque vaya a las islas en formato reducido, sino porque es con el que me he movido este año. Hasta que salga el nuevo disco, el 16 de noviembre, voy a todos los conciertos sola o con Martí Perarnau y Chapo González. Aunque es un formato reducido, hemos adaptado las canciones para transmitir el espíritu enérgico de la banda.

— Estilísticamente usted es imprevisible. En Primera temporada canta en inglés, en italiano, un bolero... ¿En qué ámbito se situará el concierto?

— Será un viaje por distintos estilos que, a la hora de reinterpretarlos, tendrán cierta unidad estilística. Es lo divertido de mi trabajo; poder elegir canciones sin prejuicios. Intento seguir esa regla y pasarlo lo mejor posible para que la gente se divierta.

— Hace unos días sacó un adelanto de su álbum, Hoy la bestia cena en casa. Suena a pop discotequero, con una música muy comercial y una letra corrosiva, ¿Irá por esa línea su disco?

— Vamos lanzando las novedades del disco poco a poco. Aún no hemos dicho el nombre. Ya lo desvelaremos. Vamos dosificando la información. Esta es una canción que se separa del resto del disco. Por la temática, mis canciones suelen hablar de la parte emocional de la vida y, en esta canción, me pareció importante reflejar aspectos de la sociedad en que vivimos. El sonido electrónico es excepcional. El resto del disco es más orgánico que esta canción. Aunque la banda, los sintes y la intensidad del baile está presente en todo el disco.

— ¿Adelantará más canciones?

— En el concierto del 12 de octubre, todavía no. Tocaremos canciones del EP Primera temporada, Hoy la bestia cena en casa y canciones antiguas. Será un repertorio especial para la gente que me sigue y para mí, porque, una vez que saque el disco, cantaré las canciones nuevas. En este formato, este repertorio se podrá escuchar por última vez en mucho tiempo. Son canciones que no tocaré hasta dentro de mucho. Los temas que van a escuchar les resultarán emotivos.

— Montó su propia discográfica, ¿cómo ha ido la experiencia?

— Tuve que montarla para Santa, el disco anterior, por la necesidad de plasmar las ideas musicales y artísticas que tenía. Fue un proceso difícil poner en marcha los mecanismos de gestión y logística, pero lo pasé en el disco anterior. Ahora tenía la maquinaria montada y solo había que mantenerla en funcionamiento. Es fácil tomar decisiones con un equipo reducido de gente en la que confío plenamente. Es la experiencia ideal. Eso sí, es muy costosa. Tuve que invertir lo que ahorrado durante la gira, pero me libro de tener que negociar ideas. Puedo hacer mis creaciones y propuestas.

— ¿Es básico para ser independiente?

— Depende de la discográfica y del grupo. Hay artistas que necesitan que les guíen y se sienten cómodos formando parte de un equipo donde se toman decisiones cruciales. Pero, cuando lo tienes claro y sabes qué quieres hacer, es fundamental tener el control desde el principio hasta el final para llevarlo a cabo.

— Publicó la novela Trabajo, piso, pareja. ¿Esos pasos son más difíciles para las nuevas generaciones?

— Siempre ha habido problemas para encontrar trabajo y una relación estable. Dar esos pasos son una de las convenciones primer mundo. Pero esta generación lo tiene muy complicado para encontrar trabajo. Queremos trabajar siguiendo nuestros sueños y pasiones. Pero cuando lo conseguimos, eso deja poco espacio para la pareja. Peleamos contra el concepto tradicional de pareja, pero necesitamos vivir en pareja porque, entre otras cosas, es más económico que vivir solos. Nos metemos en relaciones que, a veces, poco tienen que ver con cuestiones sentimentales si no más bien logísticas. De los problemas con los que tenemos al lidiar es de lo que habla de la novela. Son asuntos importantes para mí y mi generación.

— Conduce el programa Canciones que cambiaron el mundo en Movistar. ¿Cómo será?

— Sí, se emitirá desde finales de octubre a noviembre. Es una serie de cuatro capítulos dedicados a canciones que fueron significativas para movimientos sociales. Hay un capítulo sobre el feminismo, el movimiento LGTBI, la revolución y el cambio social y la inmigración. Se habla de cómo se tratan estos temas a través de la música, cómo se generaron, incluye entrevistas a los autores y, en cada capitulo, participan músicos con los que versionamos tres canciones emblemáticas.

— La hora musa, ahora usted... La música cobra fuerza en televisión.

— Eso es genial. Qué alegría. Es un programa precioso. Maika Makovski es alucinante. Es una persona rápida, creativa, una musicaza divertidísima y con talento. Creo que es el programa que la tele se merece. Estoy encantada porque exista. Casi me hace más ilusión lo de ella, que el mío (risas). Es importante y necesario que la música se trate en televisión.

— ¿Es optimista respecto a la cuarta oleada del feminismo?

— Nos vamos acercando lentamente al optimismo. Ahora estamos en un momento delicado. Por un lado, se están consiguiendo cosas interesantes. El movimiento 8-M y el Me Too abren telediarios. El feminismo pasa de ser una cosa de la que solo se hacían eco revistas o medios muy sociales a poder ocupar casi un telediario. Es positivo que haya camisetas con la palabra feminismo. Que se ponga de moda es positivo, pero es peligroso que se transmita una sensación de logro, que parezca que todo esté hecho. El otro día cuatro mujeres fueron asesinadas en casos de violencia machista. Estamos lejos de conseguir que esto cambie. Muy lejos de conseguir un cambio sustancial, pero veníamos de tan lejos que hemos avanzado mucho. Nos quedan muchos años por delante.

— Hay pocas mujeres en los festivales. ¿Se revertirá la situación?

— Es verdad, pero también hay pocas referencias y eso ha creado hostilidad en los escenarios. Con una amiga compositora de bandas sonoras, nos preguntamos cómo había tan pocas músicas. Es que, de niñas, no teníamos referentes femeninos. Todos los referentes eran hombres. No verse reflejada en una mujer limita ese impulso de ponerte a hacerlo tú también. Cada vez creo más positivo que las niñas me vean dirigiendo una banda, escribiendo libros y gestionando mi carrera. Estos referentes cambiarán a las nuevas generaciones, porque miras un cartel de un festival y te das cuenta de los pocos nombres femeninos que lideran esos carteles.