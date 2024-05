El Arrebato realizará por primera vez una gira en Canarias en verano

El Arrebato girará por primera vez a finales del mes de agosto –entre el 22 y el 25– por las Islas Canarias para realizar una esperadísima gira que le llevará por diferentes localidades, y en la que presentará su nuevo trabajo discográfico, 'Una Tarde Cualquiera', publicado el pasado 30 de noviembre de 2023. El artista sevillano, referente de la rumba-pop y el flamenco, comenzó su carrera artística en 1985 y lanzó su primer disco en solitario en 2001, 'Poquito a poco', al que han seguido una decena más de discos, alrededor de los cuales ha ido forjando una extensísima red de fans por todo el mundo.

Ahora, El Arrebato se podrá presentar en Canarias, por fin, con 'Una Tarde Cualquiera'. Una ausencia provocada por su aerofobia le ha mantenido alejado de sus seguidores en Canarias, que ahora podrán disfrutar por fin con el espectáculo que el artista está presentando en directo y que se sustenta en las canciones de ese nuevo disco, pero también en sus grandes éxitos. Con una puesta en escena renovada, sus seguidores podrán disfrutar en directo de la más pura esencia de El Arrebato con su particular estilo pop-rock andaluz, en el que combina pop, flamenco y rumba en un repertorio inédito.

Francisco Javier Labandón, El Arrebato, nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha conseguido un enorme éxito en la música con su particular estilo pop-rock andaluz, en el que combina pop, flamenco y rumba. Desde sus inicios en 2001, con su disco 'Poquito a poco', ha conseguido consagrarse un artista de renombre en el panorama musical, siendo éxito nacional en numerosas ocasiones gracias a temas como 'Una noche con arte', 'Búscate un hombre que te quiera', 'Dame cariño' o 'En El Último Minuto', entre otros muchos.

20 años de carrera

Durante sus 20 años de carrera como El Arrebato, ha recorrido los escenarios de toda la geografía española, ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, pero, sobre todo, ha sido capaz de ganarse el cariño del público logrando una legión de admiradores fieles a su música.

'Una Tarde Cualquiera' es un disco que fusiona rumba, palmas, Andalucía y baladas flamencas para amar y ser amado. El Arrebato lo tiene claro, el amor va por bandera, el mejor viaje es querer a alguien y los besos, las caricias y las sonrisas son los detalles más importantes.

Siendo uno de los cantautores de rumba-pop y flamenco con más trayectoria en nuestro país, El Arrebato es fiel a sus raíces, a su esencia y a su sonido, presentando un nuevo disco que suena a su más puro estilo. Como viene demostrando desde que comenzó su carrera, cada disco que lanza al mundo se convierte en un clásico que no puede faltar nunca en casa, en el coche o en cualquier fiesta. Diez canciones hechas con mucho cariño, para escuchar una tarde cualquiera, en compañía de gente luminosa, subidos a la guitarra, de El Arrebato para seguir dando nuestro amor. Este disco es la historia de un viaje que comienza después de un beso tuyo.

El Sevillano no tiene miedo a abrir su corazón y cantar el momento tan bonito y feliz que está viviendo, y con una sonrisa que no le cabe en rostro así lo muestra en el videoclip de 'Ella sigue dando amor'. Los ojos del artista brillan mientras su mirada se pierde en la nada, mientras piensa en esa persona que ilumina su vida, celebra su suerte y amándole fuerte.

El artista sevillano tiene claro que «este álbum para mi es un trabajo muy importante, muy especial, con mucha carga emocional y sentimental, es por eso, que a pesar de que sea mi disco número 10 como El Arrebato, siento mariposas en el estómago, como si fuera un debutante, la misma ilusión y ganas de agradar como en el aquel año 2000», comenta.

Dedicó el álbum a su «familia Arrebatera»

Su relación con el público ha sido siempre especial, desde sus inicios, «algunos me conocisteis entonces, otros durante el camino, otros acabáis de llegar a nuestra familia, y espero con ilusión que habrá otros que nos acompañaran en un futuro. A cada uno y a todos os estoy inmensamente agradecido por vuestro apoyo, vuestra confianza, vuestra complicidad, vuestro cariño».

Por eso, El Arrebato quiere dedicar el disco «de principio a fin», así como toda su carrera «a mi familia Arrebatera, esa que siempre tiene un abrazo en su corazón para mí. Esa familia que siempre está esté donde esté… siempre está. Con su sonrisa, su aplauso, su cariño. Por eso, este camino, veinteañero ya, está siendo un paseo maravilloso lleno de luz y de paisajes bellos, agarrado siempre de vuestra mano ¡¡Gracias con todo mi corazón!!».

«'Una Tarde Cualquiera' también ha recibido 'el Abrazo' de algunas compañeras y compañeros míos a los que admiro y quiero. Y a los que agradezco el regalo de su voz, de su talento, de su arte y sobre todo de su amistad. Gracias a los 11 porque me habéis hecho sentir muy querido, muy valorado y feliz, sobre todo feliz de sentir vuestra complicidad, cariño y respeto. ¡Gracias por siempre compañer@s!, ¡gracias amig@s!». palabra de El Arrebato.