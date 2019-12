Anni B Sweet y Kiko Veneno, en el Gran Canaria Sum Festival

La cita musical, que volverá a reunir a miles de personas, se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre de 2020, en Infecar, en la capital grancanaria.

La música y los conciertos se sucederán ininterrumpidamente y sin esperas sobre los dos grandes escenarios cubiertos destinados para la ocasión, así como amplias zonas de ocio pensadas y diseñadas para ofrecer al público asistente de una experiencia plena e inolvidable.

Las entradas están disponibles con una leve subida de precio desde ayer, tal y como anunciaba la organización anteriormente, pudiendo adquirirse las de general a 25 euros y las de la zona Vip a 50 euros.

Los canales de venta oficiales para la compra son Moon World Ticket, El Corte Inglés, Ticket Master, entradas. com y www.sumfestival.es.

Kiko Veneno es uno de los músicos españoles con mayor recorrido y prestigio internacional. Con algunos de los discos más importantes para entender la música en español e importantes reconocimientos como Premio Nacional de las Bellas Artes, Premio Nacional de las Músicas Modernas o Mejor disco del siglo XX en España, entre otros, lleva más de cuarenta años creando canciones y ofreciendo numerosos conciertos dentro y fuera del país.

Diez años después de su debut con su personal visión de Take on me, de A-ha, Anni B Sweet llega al Gran Canaria Sum Festival con un nuevo álbum, titulado Universo por estrenar, que ha recibido muy buenas críticas.

Ana Fabiola López (Málaga, 1987), Annie B Sweet de nombre artístico, se ha consolidado como una de las artistas con una mayor personalidad dentro de la música indie española.