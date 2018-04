Ana Tijoux pasea su libertad entre el bolero y el hip hop

La artista, radicada en Chile y nacida en Francia a donde sus padres tuvieron que exiliarse, llega por primera vez a Canarias tras presentar su nuevo proyecto en Barcelona y Madrid; un álbum que verá la luz esta misma semana y en el que ha venido trabajando durante un año y medio. «El concierto será totalmente acústico. Gran parte de lo que tocamos en vivo son temas de nuestra autoría, canciones latinoamericanas y otras más antiguas de mi repertorio, muy rimadas», explicó ayer la cantante recién llegada a Gran Canaria que esta noche, a partir de las 21.30 horas, en el teatro Víctor Jara y dentro del Espal, presentará Roja y negro. Canciones de amor y desamor.

Con este proyecto Tijoux da un giro a su repertorio para alejarse del hip hop y adentrarse en el cancionero popular latinoamericano a través de clásicos de Violeta Parra, Chico Buarque, Simón Díaz e incluso el propio Víctor Jara. Además, a estas canciones sumará otras compuestas por ella misma que beben del bolero, del tango y de otros ritmos del cancionero popular sudamericano. «No me parece un cambio tan brutal. Me parece algo natural. Hay quien me pregunta por qué lo he hecho, pero la pregunta es ¿por qué no hacerlo? La expresión musical permite la total libertad», comenta la artista que también ha presentado sus últimas canciones en Estados Unidos. «La gente ha sido muy receptiva. Tienen el oído bien abierto», explica acerca de la acogida de este cambio de tercio desde la poesía urbana de su rap para desembocar en ritmos más tradicionales y en la temática amorosa. «El amor es un compromiso. No hay nada más político que el amor porque no hay nada más honesto que ver el amor como un motor. No se puede tener una visión política sin una gran sentimiento de amor», cuenta sobre el cambio temático de sus canciones donde abre una «caja de intimidad».

En mayo, en Chile, afrontará el desafío de interpretar un musical centrado en la figura de Violeta Parra. «Para mí representa mucho. Fue rupturista, una adelantada a su tiempo. Libre, honesta, auténtica, fuerte, con un ímpetu tremendo y mucho desgarro. Esas cosas me atraviesan, me tocan y me llaman», dice Tijoux.

La autora del himno feminista Antripatriarca cree que este año se ha entrado en un «diálogo social súper interesante, sobre todo para las nuevas generaciones», que está consiguiendo que muchas mujeres se cuestionen asuntos que habían normalizado y que los hombres se replanteen su rol de privilegio. «Me da mucha alegría lo que está pasando. Espero que no se quede en este año y que se siga profundizando y macerando», añade.