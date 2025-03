Álvaro Díaz: «'Leyendas Canarias' es un viaje evocador por cuatro obras de estilos diferentes»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

En la saga Díaz, Álvaro es el primer músico surgido en su familia. Titulado en Composición por el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Dirección Musical, actualmente dirige la Banda Juvenil de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, el Ensemble Lothar Siemens de Promuscan y la Orquesta Santiago Sabina de Tenerife. Álvaro Díaz es uno de los tres compositores que han escrito una obra para el espectáculo 'Leyendas Canarias' que el día 16 de marzo, a las 19.00 horas, será estrenado en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

La dirección y la composición son para este joven músico dos tareas indivisibles. «Son dos campos que, en mi opinión, se complementan a la perfección y me permiten conocer y abordar las obras de forma holística, algo que enriquece mucho el estudio y la interpretación. Siento que compongo mejor porque sé de dirección y dirijo mejor porque sé de composición», señala Díaz, que firma la obra titulada 'Atlántida' en el espectáculo citado que coproducen el Auditorio Alfredo Kraus y la Sociedad Musical Villa de Ingenio.

Al referirse a esta pieza Díaz recalca que musicalmente «es una obra que tiene como objetivo componer desde la creación de texturas. Me centro en aspectos como la polirritmia (el uso de diferentes ritmos combinados), la tímbrica (la combinación de colores instrumentales), el uso de algunas técnicas extendidas que funcionan con la temática y una armonía abierta, con ciertos tintes modales, pero sin aferrarse a ninguna modalidad/tonalidad concreta. Creo que se podría describir, más que narrativa, como una composición atmosférica y evocadora. A día de hoy, es de las obras que más representa mi momento compositivo actual».

El espectáculo 'Leyendas Canarias' que completan las otras tres piezas 'Atis Tirma', de José Buceta, 'El diablo de Timanfaya', de Carlos Vega y 'Leyenda de Laurinaga', de Álvaro Lorente, ofrecen una particular visión compositiva a partir de diversas leyendas, romances, historias legendarias y elementos propios de la mitología de las islas, utilizando el formato de la banda sinfónica como hilo conductor.

La inspiración

Lo que llamó la atención a Díaz de la leyenda de tanto arraigo sobre la visión de Canarias desde el mundo grecolatino como es 'La Atlántida', es que prosigue siendo el germen del imaginario que a día de hoy pervive. «Específicamente me centro en el mito de la Atlántida, ese gigantesco territorio que habitaba una sociedad superior y que desapareció hipotéticamente, tras un terremoto, en las profundidades del vasto océano Atlántico. ¿Son las islas los picos visibles de este territorio que yace bajo el mar?», se pregunta. «Cuando estudiaba griego en Bachillerato, nos enseñaron que algunos de los mitos griegos más conocidos, como el Jardín de las Hespérides o Atlántida, se situaban más allá de las Columnas de Hércules, en el entorno macaronésico, algo que incluye nuestras islas. Pensar que nuestras islas pudieran ser esos lugares míticos es algo que siempre me ha atraído y, cuando decidimos que el concierto iba a estar destinado a las leyendas canarias, me pareció una idea fantástica inspirarme en algún pasaje que los grecolatinos ubicaban en nuestro entorno. Aproveché este hecho para dedicársela a Ana, mi novia, una canaria de los pies a la cabeza y la persona que se merece que le dedique todo lo que escribo», confiesa el músico.

En opinión de Álvaro Díaz, lo que más impactará al público cuando acuda al Auditorio a disfrutar del espectáculo 'Leyendas Canarias', será su originalidad. «Supone reunir a cuatro compositores y sentarlos a hablar, musicalmente, en torno a un tema concreto. El público puede esperar un viaje por cuatro obras de cuatro estilos completamente diferentes, que harán que no sea un concierto monocromático sino imprevisible. Supone una apuesta fundamental por la música de nueva creación, algo que el público también suele agradecer. Siempre concibo un estreno como un momento único».

Lo que sí aguarda es que el público pueda hacer su propia versión de la obra. «Casi toda la música que compongo es pura, sin elementos extra-musicales que me inspiren, por lo que también me gusta propiciar un ambiente de libertad en la escucha. De hecho, muchas veces yo mismo, al terminar de escribir una obra, escucho como uno más del público, con total libertad, para ponerle un título prestando atención a lo que me evoca la obra».

Sin juzgar

Álvaro Díaz, que se encuentra liderando un nuevo espectáculo de Barrios Orquestados que verá la luz en 2026, está ocupado en algunos trabajos pendientes de particulares, la preparación del musical que prepara la Sociedad Musical Villa de Ingenio para finales de junio y los estudios del Grado en Musicología. Escucha música de todo tipo y se considera «alguien que no juzga, sino que intenta darle un contexto y un lugar a toda la música que existe, desde bandas sonoras, pop-rock, académica, experimental o rap».

Cuando se refiere al trabajo que desarrolla la Sociedad Musical Villa de Ingenio no esconde su admiración por esta entidad «que ha ido creciendo y asentándose en Ingenio hasta convertirse en algo identitario del municipio», apostilla.

«La oferta formativa que posee la Sociedad Musical Villa de Ingenio es amplia y eso hace que al alumnado se le pueda ofrecer un pack educativo muy completo, garantizado su permanencia por muchos más años de los habituales en estos tipos de formatos. El proyecto de la banda juvenil viene precisamente por eso, para ofrecer un espacio donde los músicos principiantes puedan desarrollarse artísticamente e irse introduciendo en el hábito de interpretar en conjunto, sabiendo además la valía que tiene hacer un trabajo que busca el máximo nivel con niños, jóvenes y algunos adultos», explica.

«No es nada habitual ver en una Sociedad Musical como ésta un núcleo de compositores como el que tenemos y cuatro de ellos nos daremos cita el 16 de marzo en la sala de conciertos más importante de la isla», concluye.