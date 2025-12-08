Dionisio Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

'Alma británica', el acertado subtítulo del concierto de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), hizo honor a su contenido y asistimos a un intenso y característico evento musical de la mano del violinista canadiense James Ehnes y el director británico Adrian Leaper, que con una inspirada OFGC supieron comprender muy bien la propuesta, ofreciendo versiones muy conseguidas y de alto nivel de las obras de Elgar y Britten que componían el programa.

Ambos intérpretes volvían al espacio del Auditorio capitalino, el violinista, tras su éxito en la pasada temporada con el concierto de Brahms, y Leaper, sustituyendo al director anunciado en una acertada decisión, como tuvimos ocasión de comprobar. Marcó el maestro inglés toda una época en el desarrollo y crecimiento de la orquesta grancanaria y las obras de Britten y Elgar resultaron muy adecuadas para sus reconocidas cualidades.

En el 'Concierto para violín op 15' de Benjamin Britten, que estrenaría en 1939 el violinista catalán Antonio Brosa junto a la Filarmónica de Nueva York y la batuta de sir John Barbirolli, mostró el autor su capacidad de asumir todas las corrientes de la música europea conservando una personalidad y un estilo propio, como señala en sus acertadas y amenas notas al programa José Luis García del Busto. Volvería el compositor a retocar su propia obra en los años 50 y 60, con una versión definitiva que fue la que tuvimos ocasión de escuchar de la mano de Ehnes y su Stradivarius, con un acertadísimo acompañamiento de Leaper que nos permitió escuchar con nitidez el virtuoso desempeño del violín a pesar de la abultada orquestación de la obra.

La composición, de algo más de media hora en sus tres movimientos canónicos, pasó en un suspiro. Desgranó Ehnes todo su virtuosismo, extremo en esta obra, siempre al servicio del lenguaje y las emociones del autor, y con la imprescindible colaboración del director supieron extraer de los pentagramas los sentimientos y la preocupación del compositor por el clima prebélico que desembocaría en la II Guerra Mundial. Trascribo el comentario que me hizo Rubén Mayor, presente en la sala, catedrático del Conservatorio y director/presentador del programa de música clásica 'Noveno Auditorio' de la Radiotelevisión Canaria: «La escritura del concierto, absolutamente desbordante, madura, el summun del uso del atonalismo, con unas texturas novedosas incluso hoy (¡ dos picolli con una tuba !) y estructuras superpuestas que casan a la perfección. Si no es por la calidad de la escritura de Britten, que acrisola el centro del S XX, habría sido una obra más». No se puede decir mejor lo que oímos. Los muy nutridos aplausos y reconocimientos del respetable estimularon al canadiense a ofrecer un bis de Juan Sebastian Bach, que en sus manos sonó limpio e impecable en sus fraseos, nuevamente reconocido con una atronadora ovación. En definitiva, otro triunfo en esta sala del violinista James Ehnes, en este caso con la inestimable colaboración de Adrian Leaper.

Tras el descanso nos dispusimos con buen ánimo a escuchar la 'Sinfonía N.º 1' op 55 de Edward Elgar, comenzada en 1908, durante una estancia del compositor en Roma. No fue fácil el reconocimiento de su autor, prácticamente autodidacta, que le alcanzó habiendo cumplido ya la cuarentena. En esta obra, recibida con gran aceptación desde su estreno, podemos escuchar los ecos de sus admirados Schumann, Brahms, Dvorák y Wagner, que se dejan sentir a lo largo de sus cuatro movimientos. Todo funcionó con fluidez, con Leaper muy atento a la partitura y desgranando los diferentes episodios con mesura, orden y buen gusto estético.

Estuvo, todo el concierto, muy bien la orquesta en todas sus secciones, con matices y buen hacer en los solistas de viento y con unas cuerdas carnosas y afinadas que dieron resalte a un resultado final que puede calificarse de sobresaliente.

Fenomenal Leaper y muy justificada su elección para hacerse cargo de un programa en el que se le vio muy comprometido y eficaz. Enhorabuena a todos, intérpretes y responsables de la OFGC, disfrutamos los oyentes de un programa menos frecuente y muy acertado en su interpretación.

Temporada de la OFGC. Director: Adrian Leaper. Solista:El violinista James Ehnes. Repertorio: Obras de Britten y Elgar. Lugar: Auditorio Alfredo Kraus. Fecha: Viernes, 5 de diciembre.