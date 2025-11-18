Alexis y Fido: «Canarias siempre ha sido una tierra de muy buenos artistas de reguetón»

El dúo puertorriqueño atendió a CANARIAS7 en los prolegómenos de su actuación el pasado viernes en el I Love Reguetón Festival, celebrado en Gran Canaria

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 23:09 Comenta Compartir

'5 Letras', 'Una en un Millón' o 'Camuflaje' son algunos de los temas más conocidos de este mítico dúo de reguetón que ya supera los 20 años de antigüedad. Raúl Alexis Ortiz y Joel Fido Martínez, más conocidos como 'Los Pitbulls', empezaron su andadura como grupo musical en el año 2002, pero no fue hasta el 2005 cuando se lanzaron al estrellato mundial con el álbum titulado 'The Pitbulls'.

En años anteriores ya se les veía un potencial para la música con sus colaboraciones por separado con Wisin y Yandel. En la actualidad cuentan con más de 7 millones de oyentes mensuales en todas las plataformas y, según ellos, «queda Alexis y Fido para mucho tiempo».

- Juntos como dúo musical desde el 2002, ¿cómo fueron esos inicios?

En el momento que empieza a despuntar el reguetón en Puerto Rico, nosotros empezamos a cantar por separado con Wisin y Yandel, -otro mítico dúo de Puerto Rico-. Eso pasa sobre el 2000, pero no es hasta el 2002 cuando nos juntamos y empezamos a tirar temas de manera conjunta. Lanzamos nuestro primer álbum llamado Desafío, el cual no llegó a ser muy famoso, pero ya la gente sabía quién éramos. Ahora, tras más de 20 años como grupo, tenemos la sensación de que solo queremos disfrutar y hacer disfrutar a la gente.

- ¿Qué significa para ustedes seguir juntos después de 20 años?

Nosotros decimos que estamos en 'peligro de extinción' -en tono de broma-, porque somos de los pocos dúos de nuestra época que siguen existiendo hoy en día. Entendemos de lo que va este negocio y entendemos que Alexis y Fido funciona de una determinada manera. Por lo tanto, seguiremos aportando cada día más música hasta que la gente algún día deje de escucharnos, que esperemos que no sea nunca.

Diferencias con el pasado «La profesionalización actual no la teníamos cuando empezamos en el género»

- En el mundo de la música es muy normal que no siempre se muestra la realidad completa de los artistas, ¿en vuestro caso es igual?

Bueno, nosotros creemos que es muy complicado mostrar siempre toda la realidad. Todo lo que se vende de nosotros no es ni un 50%. Por problemas que surgen en la vida musical con disqueras y artistas, nunca hemos podido explotar el dúo como siempre hemos soñado, pero en eso estamos ahora, en tirar los últimos cartuchos a pesar de que todavía nos queden muchos años en el género.

- Se les conoce como 'Los Pitbulls', ¿a qué es debido este apodo?

Viene por Alexis, porque cuando empieza era Alexis el Pitbull por el ladrido. Pero cuando entra el cantante Pitbull a la escena, Alexis decide que se le conozca más por su nombre, pero siempre Alexis ha sido el Pitbull.

- Diferencias en el género cuando comenzaron a hoy en día.

La mayor diferencia que vemos es la profesionalización. En la actualidad las mezclas, las masterizaciones o la calidad de las canciones son muy superiores a cuando nosotros empezamos. Antes todo se hacía como 'hobby' y había menos avances. Es normal que ahora todo haya mejorado y parezca superior en calidad, pero también es verdad que notamos que ahora mismo el género tiene una saturación muy grande. Hay muchos artistas que se preparan para llegar a ser algo, y hay artistas que han nacido para ser algo.

Imágenes del concierto de Alexis y Fido el pasado viernes en Gran Canaria.

- Este 2025 han sido nominados a un Latin Grammy por 'Baja Pa' Aca' con Rauw Alejandro, un Latin Billboard como grupo del año y a los 40 Music Awards como mejor grupo o dúo. ¿Qué significa para ustedes que se les siga reconociendo tan bien su trabajo?

Para nosotros es muy importante que se nos siga reconociendo el trabajo bien hecho tras más de 20 años de trayectoria. En un mundo actual con tantos y tantos artistas, que nos sigan tomando en consideración es una motivación muy grande para seguir 'tirando' tema tras tema y sumar 'gasolina al tanque'.

- ¿Cómo consideran que es el género de reguetón en Canarias?

En las islas hay muy buenos artistas, la calidad es muy alta, pero no solo de ahora, si no desde hace muchos años. Obviamente conocemos a Quevedo y su música, es un gran artista que está poniendo a Canarias en la cima, pero ya el género en las islas viene de mucho antes. Las K-Narias, Dasoul, Maikel de la Calle, son artistas de una calidad muy alta que llevan muchos años en escena.

El retiro «Actualmente no pensamos en retirarnos. Queremos seguir sacando música»

- Próximos objetivos y colaboraciones

Colaboraciones vienen muy pronto. Hay una muy caliente que en breves serviremos para todos, con un cantante mexicano que viene muy fresco, Dani Flow. Y además de esto, nosotros queremos seguir compartiéndole a la gente música nueva, que se diviertan con nosotros y no paren de disfrutar.

- Con muchos años de trayectoria bajo sus espaldas, ¿tienen pensado retirarse en algún momento?

La verdad es que no. No pensamos en ello, porque lo único que tenemos en mente es seguir disfrutando y sacar muchas canciones. No tenemos fecha de caducidad como quién dice, y ahora que Daddy Yankee ha vuelto, pues menos aún -en tono de broma-. Aún queda Alexis y Fido para mucho tiempo.