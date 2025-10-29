Aldara continúa sorprendiendo con el lanzamiento de su nuevo single Tras el éxito de 'Rumbo al Pari' llega 'Q PKO', otro «salto cuántico» musical de la artista grancanaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Cuando anunció que este año sería todo un giro musical en su carrera, no exageraba. La nueva entrega de la grancanaria vuelve a crear un brecha que marca un antes y un después en su trayectoria. Fiel a su versatilidad musical, Aldara presenta 'Q PKO', una propuesta actual y diferente, que supone un nuevo giro en la estética sonora de la artista, donde fusiona el pop, la electrónica, el urbano y el latin.

'Q PKO', «es noche, club, diversión, baile y una historia platónica. ¿Quién no ha vivido una atracción imposible que siempre esta a punto de culminarse?». De melodía, ritmo, coros pegadizos, y todos los ingredientes propios de una fiesta, 'Q PKO', continúa con la saga musical que Aldara ha inaugurado este 2025: ruptura, celebración y personalidad.

Y así es como, la ganadora del LPA Emer-gente 2025 (Certamen perteneciente al LPA Beer & Music Festival) y del Premio Canario de la Música 2021 a Mejor Canción del Año con 'Pura Babel', suma este nuevo hit a su camaleónico repertorio. Su trabajo musical avala el crecimiento y evolución de Aldara, que cuenta con los éxitos de sus tres primeros sencillos ('Pura Babel', 'Soy' y 'Tu jardín'). Además de su seguido EP, 'MalaVida' de cinco canciones inéditas. A los que se suman los singles de, 'A manos abiertas', 'La Desaparecida', el remix (reedición) de 'Lo Admito', 'Reina Burka', y su recién estrenado 'Rumbo al Pari'.

El lanzamiento incluye un videoclip oficial que está disponible desde el jueves 23 de octubre en su canal oficial de YouTube AldaraMusica. Un trabajo visual bajo la dirección de la propia artista.

Temas

Música

Trabajo