Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Clamor de víctimas contra Mazón: «Rata cobarde, asesino»
Portada de la nueva canción de la artista grancanaria Aldara. C7

Aldara continúa sorprendiendo con el lanzamiento de su nuevo single

Tras el éxito de 'Rumbo al Pari' llega 'Q PKO', otro «salto cuántico» musical de la artista grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:49

Comenta

Cuando anunció que este año sería todo un giro musical en su carrera, no exageraba. La nueva entrega de la grancanaria vuelve a crear un brecha que marca un antes y un después en su trayectoria. Fiel a su versatilidad musical, Aldara presenta 'Q PKO', una propuesta actual y diferente, que supone un nuevo giro en la estética sonora de la artista, donde fusiona el pop, la electrónica, el urbano y el latin.

'Q PKO', «es noche, club, diversión, baile y una historia platónica. ¿Quién no ha vivido una atracción imposible que siempre esta a punto de culminarse?». De melodía, ritmo, coros pegadizos, y todos los ingredientes propios de una fiesta, 'Q PKO', continúa con la saga musical que Aldara ha inaugurado este 2025: ruptura, celebración y personalidad.

Y así es como, la ganadora del LPA Emer-gente 2025 (Certamen perteneciente al LPA Beer & Music Festival) y del Premio Canario de la Música 2021 a Mejor Canción del Año con 'Pura Babel', suma este nuevo hit a su camaleónico repertorio. Su trabajo musical avala el crecimiento y evolución de Aldara, que cuenta con los éxitos de sus tres primeros sencillos ('Pura Babel', 'Soy' y 'Tu jardín'). Además de su seguido EP, 'MalaVida' de cinco canciones inéditas. A los que se suman los singles de, 'A manos abiertas', 'La Desaparecida', el remix (reedición) de 'Lo Admito', 'Reina Burka', y su recién estrenado 'Rumbo al Pari'.

El lanzamiento incluye un videoclip oficial que está disponible desde el jueves 23 de octubre en su canal oficial de YouTube AldaraMusica. Un trabajo visual bajo la dirección de la propia artista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  3. 3 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria
  5. 5 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido: declara la concejala Inmaculada Medina
  6. 6 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  7. 7 Violenta pelea en Telde: una veintena de jóvenes hieren a dos menores en el parque Arnao
  8. 8 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  9. 9 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  10. 10 El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aldara continúa sorprendiendo con el lanzamiento de su nuevo single

Aldara continúa sorprendiendo con el lanzamiento de su nuevo single