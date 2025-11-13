Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Alba Gil Aceytuno. C7

Alba Gil Aceytuno abre este sábado el Festival en Conexión con su propuesta Pleito

Presenta su nuevo disco en la Sala Insular de Teatro tras una residencia y la próxima semana toma el testigo Leonardo Segovia con Laiv

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

La Sala Insular de Teatro (SIT) de la avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria acoge una nueva entrega del Festival en Conexión (FEX), un encuentro que desde 2014 impulsa la creación de tejido cultural de la isla a través de la música.

En su undécima edición, FEX propone dos residencias, Pleito y Laiv, que convertirán el escenario de la SIT en un espacio de experimentación sonora y creatividad compartida.

Durante dos semanas los artistas Alba Gil Aceytuno y Leonardo Segovia desarrollarán proyectos musicales que se presentarán al público los sábados 15 y 22 de noviembre, respectivamente, a las 19.30 horas.

La primera propuesta, Pleito, es la más reciente creación de Alba Gil Aceytuno, saxofonista y compositora grancanaria que combina folclore, electrónica y vanguardia para explorar nuevas lecturas de la identidad sonora del archipiélago.

En esta actuación, Aceytuno presentará su nuevo trabajo discográfico, 'Loscoloresdelaspiedras', una pieza donde confluyen respiración circular, percusión tradicional y paisajes auditivos que oscilan entre lo íntimo y lo ritual.

El segundo espectáculo, Laiv, lo llevará a cabo Leonardo Segovia, con un proyecto que investiga los ambientes emocionales y las texturas del sonido desde la libertad de la música electrónica.

Durante su residencia, el músico y productor creará nuevas composiciones que reflejan su búsqueda de movimiento, percepción y conexión interior.

Durante el concierto, Segovia invita al público a sumergirse en un universo sonoro que transita entre la introspección y la energía pulsante del directo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  3. 3 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  4. 4 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  5. 5 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria
  6. 6 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  7. 7 «Le he pedido a la alcaldesa que dé un golpe sobre la mesa»
  8. 8 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  9. 9 Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia
  10. 10 Aparición aviar en Cruz de Piedra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alba Gil Aceytuno abre este sábado el Festival en Conexión con su propuesta Pleito

Alba Gil Aceytuno abre este sábado el Festival en Conexión con su propuesta Pleito