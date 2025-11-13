Alba Gil Aceytuno abre este sábado el Festival en Conexión con su propuesta Pleito Presenta su nuevo disco en la Sala Insular de Teatro tras una residencia y la próxima semana toma el testigo Leonardo Segovia con Laiv

La Sala Insular de Teatro (SIT) de la avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria acoge una nueva entrega del Festival en Conexión (FEX), un encuentro que desde 2014 impulsa la creación de tejido cultural de la isla a través de la música.

En su undécima edición, FEX propone dos residencias, Pleito y Laiv, que convertirán el escenario de la SIT en un espacio de experimentación sonora y creatividad compartida.

Durante dos semanas los artistas Alba Gil Aceytuno y Leonardo Segovia desarrollarán proyectos musicales que se presentarán al público los sábados 15 y 22 de noviembre, respectivamente, a las 19.30 horas.

La primera propuesta, Pleito, es la más reciente creación de Alba Gil Aceytuno, saxofonista y compositora grancanaria que combina folclore, electrónica y vanguardia para explorar nuevas lecturas de la identidad sonora del archipiélago.

En esta actuación, Aceytuno presentará su nuevo trabajo discográfico, 'Loscoloresdelaspiedras', una pieza donde confluyen respiración circular, percusión tradicional y paisajes auditivos que oscilan entre lo íntimo y lo ritual.

El segundo espectáculo, Laiv, lo llevará a cabo Leonardo Segovia, con un proyecto que investiga los ambientes emocionales y las texturas del sonido desde la libertad de la música electrónica.

Durante su residencia, el músico y productor creará nuevas composiciones que reflejan su búsqueda de movimiento, percepción y conexión interior.

Durante el concierto, Segovia invita al público a sumergirse en un universo sonoro que transita entre la introspección y la energía pulsante del directo.