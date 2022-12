1898. Camille Saint-Saëns y el conflicto de España con EE UU. Una operación secreta para sacarlo de la isla

La próxima exposición Camille Saint-Saëns en Gran Canaria (1889-1909), en la Casa de Colón desde el 20 de diciembre 2022 hasta el 20 de febrero 2023, nos ha obligado a comprobar y afinar en lo posible muchos de los datos del compositor en la isla, entre ellos los de sus entradas y salidas de Gran Canaria. En base a la investigación previa y con la ayuda documental de mis colegas de la Societé Camille Saint-Saëns de París - Marie-Gabrielle Soret y Stéphane Leteuré, articulistas en el Catálogo de la exposición - se ha podido resolver un último 'punto negro' en las fechas de sus estancias, la salida de Gran Canaria en 1898 que hemos podido desvelar. Un año especialmente aciago para los intereses de España.

Llevaba Don Camilo en Gran Canaria desde diciembre de 1897, tras los éxitos apoteósicos de sus conciertos en Madrid y con su ópera 'Sansón y Dalila' representándose en el Teatro Real y en el Liceo de Barcelona con grandísimo éxito. Hemos contado en otros artículos de este mismo periódico, diferentes avatares de esos años enormemente fructíferos para el compositor, refugiado en la finca Villa Melpómene (Guía de Gran Canaria) de su buen amigo Jean Ladevèze y Redonet.

Era Ladevèze un ciudadano francés que se había instalado en la isla con su familia, comerciante, consignatario de buques y cónsul de Francia, se había iniciado en el negocio de la cochinilla y otras labores en su finca del interior de la isla. El cónsul fue un destacado amigo y colaborador de Saint-Saëns desde su primera llegada de incógnito y uno de los primeros en saber la verdadera identidad del supuesto «comerciante» Charles Sannois.

En la finca referida encontró refugio y la tranquilidad y sosiego necesarios SaintSaëns para la faena que se había propuesto. La producción musical de esta estancia es impresionante, obras para órgano, música de cámara, media docena de piezas para piano y dos pianos, canciones; y sorprendentemente y pese al título de la obra también compone antes de salir letra y música de 'Lever de soleil sur le Nil', (Amanecer en el Nilo) para contralto y orquesta, según hemos podido confirmar durante esta investigación.

Su principal esfuerzo creativo es no obstante, la música escénica del drama helénico 'Dejanire', que habría de representarse ese mismo año en el coso (plaza de toros) de Les Arènes de Bézier (Francia), una obra monumental con cientos de participantes. Todo un reto compositivo a realizar entre Guía y Bézier como hemos ya contado en estas páginas, fraguado en un incesante y complicado intercambio de cartas, partituras y textos con su libretista (Gallet), editor (Durand) y el mecenas local y cónsul de España (Castelbon de Beauxhòtes).

La sociedad canaria y española no es todavía consciente en febrero de la que se le viene encima. El Carnaval ocupa gran parte del calendario festivo de ese año en Las Palmas. Soret nos desvela en su texto para nuestra exposición a través de las cartas inéditas de don Camilo, la participación del compositor en los eventos carnavalescos organizados, su percepción de la belleza de los jóvenes canarios que participan en los festejos y el verse arrastrado a los bailes y la vorágine de las celebraciones, lo que anuncia orgulloso a sus amigos parisinos.

Poco después, el 15 de febrero el crucero Maine de los Estados Unidos volaba por los aires en el puerto español de La Habana. El 2 de marzo le escribe una carta al respecto su amigo y letrista Louis Gallet, la correspondencia entre ambos es febril y los tiempos de espera hasta que llegan a su destino –por línea inglesa– desesperan a ambos. Gallet le interroga al respecto de la situación prebélica entre España y EE UU.

«¿Conoce la catástrofe del Maine?, mucho más grande de lo que parece, los eventos siempre parecen menos significativos en el lugar donde se producen. […] Así que le veo allí, en medio de sus impulsos carnavalescos, pasando de una sensación a otra, fijando sus pensamientos ligeros o serios, dependiendo del tiempo, del entorno. No hay nada mejor y más saludable, nada más favorable a la frescura de la producción».

Durante mis investigaciones, me llamó la atención el hecho de no haber podido encontrar ni el más mínimo rastro de la salida de Saint-Saëns de Las Palmas en 1898 en ninguna hemeroteca local o nacional, en contraste con el resto de las entradas y salidas del compositor de las islas claramente refrendadas en prensa y con multitudinario acompañamiento; lo que suscitó el buscar qué había pasado en esta ocasión. Creemos con los datos que aportamos y dadas las circunstancias prebélicas y la notoriedad del autor, que Saint-Saëns se plantease una salida discreta y sin publicidad desde las islas Canarias rumbo a su patria, como le habían aconsejado sus pares.

La situación insular no deja lugar a dudas. Los EE UU amenazan con un ataque a las islas Canarias en su programa bélico propagandístico, con el fin de establecer una base desestabilizadora del comercio español en su propio campo.

El Gobierno de la Reina regente María Cristina trata de paliar las débiles defensas insulares con el envío de tropas y barcos, claramente insuficientes, pero que enardecen el ardor bélico de parte de la población. Soldados y marinos recién llegados reciben un homenaje por parte de la sociedad grancanaria; pero al mismo tiempo esas tropas tan comprometidas, semi-ociosas y dejadas en situación de cierto abandono protagonizan muchos altercados y se bañan desnudos en la playa de Las Canteras, causando la salida de los habitantes locales de sus lugares de ocio capitalinos con rumbo al interior de la isla, en busca de tranquilidad y protección de los supuestos y previsibles bombardeos costeros.

Los ingleses a cambio de su supuesta 'neutralidad', han pedido a los «yankees» garantías al respecto de su líneas comerciales con Madeira y las Islas Canarias.

En la práctica agentes ingleses instalados en las islas informan a los norteamericanos del movimiento de buques, tropas y defensas de los españoles.

Ante esta situación de hecho que ya duraba semanas, Saint-Saëns, de acuerdo con su amigo el cónsul francés Ladevèze, toma una seria determinación. Habíase visto obligado a mantener toda su correspondencia postal con Francia a través de las líneas inglesas, casi las únicas que operaban en ese momento. Por seguridad, Ladevèze se había constituido en estafeta de Saint-Saëns en su oficina del puerto de La Luz y le hacía llegar las cartas a su hotel en las Palmas o a Guía; pero la situación a finales de marzo ya necesitaba de una acción que librara al compositor del yugo inglés local, que estaría encantado en su propaganda «neutral» de propagar que habían repatriado al compositor en las «seguras» líneas inglesas y en situación tan inusitada.

Saint-Saëns estaba muy comprometido con los españoles en este conflicto por voluntad propia, y no tenía duda en rechazar esa baza propagandística que pudieran obtener los americanos/ingleses a través de su vuelta a casa, además pretendía llegar a Marsella para desplazarse luego a la cercana Bézier. ¡De ninguna manera!, procedía encontrar una solución alternativa por más que al insigne músico siempre le costase mucho salir de las islas. Pero veamos cuáles son las circunstancias locales en marzo de 1898.

El maestro Bernardino Valle regresa precipitadamente de la península en compañía de su mujer y un hijo pequeño a Las Palmas de Gran Canaria el último día de marzo, tras haber emprendido viaje el 9 de febrero anterior. Se va a instalar en su casa de Teror con su numerosa familia en espera de los acontecimientos y del órgano, que encargado para la villa por Saint-Saëns, va a llegar a las islas a finales de ese mes de abril.

Los acontecimientos se precipitan, Ladevèze, que lo hospeda en su finca, resguardado y productivo hasta el último momento tiene un plan y se lo hace llegar a Saint-Saëns. Dicho asunto ha de ser más que discreto, secreto, ya que necesita de la colaboración en puerto de la Armada Española, para que la arribada de la nave francesa que viene a buscarle, no sea advertida y no figure en el parte de buques del Puerto de La Luz en esas fechas. Nos lo corrobora en los archivos de la época nuestro colaborador en la Armada, el Teniente Coronel Valeriano Rey director del Museo Naval de Las Palmas; no se han encontrado trazas de la visita de esa nave en el registro ordinario de ese año y fechas a pesar de las circunstancias bélicas del momento.

Para aclarar el asunto hemos de fijarnos de nuevo en su correspondencia inédita de la Mediateca Jean Renoir de Dieppe (Francia). En las carta que nos ha trasladado Soret destinadas a su editor Durand padre e hijo, ya se habla desde comienzos de marzo del asunto de la salida. La de 3 de marzo trata de fijar el itinerario hacia Barcelona, donde se va a representar su ballet Javotte y le habían ofrecido dirigir unos conciertos.

«Es muy probable que me vaya de aquí a Barcelona a finales de mes, a no ser que retrase mi salida hasta principios de abril. [...]».

El 16 del mismo mes en carta premonitoria ya le avisa a su buen amigo: «No debe escribirme ni enviarme nada hasta nuevo aviso, pues pronto entraré en lo desconocido. Definitivamente no iré a Barcelona».

Suponemos que en los días previos a su salida estuvo aint-Saëns entre Guía, Teror y Las Palmas de Gran Canaria, aliviado y protegido por Ladevèze y Valle. «Todos mis paquetes están hechos: voy a vivir en campamento volante durante ocho días. […]» (29 de marzo).

Y en la misma carta: «No partiré por Burdeos (línea inglesa), mejor quedarme unos días más para disfrutar del buen calor y salir vía Marsella el 5 o 6 de abril. De Marsella a Béziers el trayecto es rápido y cómodo.

Leteuré nos confirma que el compositor estuvo en Las Palmas y envía carta a su buen amigo el compositor Charles Lecocq, el 3 de abril. Finalmente la noche entre el 5 y el 6 de abril, aunque pudiera ser más posiblemente un día antes, parte subrepticiamente de la ciudad don Camilo sin publicidad alguna y con el único conocimiento de sus allegados Valle y Ladevèze. Es muy posible que esa noche se deslizara discretamente el paquebote francés Stamboul a fondear brevemente en la bahía de las Palmas, y que recogieran a Saint-Saëns y su equipaje en una lancha salida desde puerto.

La nave procedía del Dahomey francés y estaba alquilada por el gobierno, servía de barco-correo y para el transporte militar y administrativo entre las colonias africanas francesas con Argelia y Marsella, donde tenía su sede. Pertenecía a la compañía Fraissinet, de la que Ladevèze era consignatario en las islas.

Ladeveze no solo consiguió el desvío del barco de su ruta costera africana para venir a recoger exclusivamente a nuestro hombre, sino que envía la noticia a Francia (Bézier). La prensa francesa desde el 5 de abril, se hace eco de la noticia.

'Le Figaro' (Paris). 5/4/1898.Nuestro corresponsal en Béziers nos escribe:

«M. Saint-Saëns, antes de reentrar a París a su regreso de las Islas Canarias, se quedará una quincena en la capital de Herault (Bézier), donde será su anfitrión el amable aficionado, M. Castelbon de Beauxhòtes».

La noticia no da datos de salida ni ningún otro relevante, tan solo el 13 de abril cuando arriba felizmente a Marsella conocemos las circunstancias.

'Le Temps' (Paris) 14/4/1898

Marsella. 13 de abril. «El paquebote Stamboul, correo de la costa occidental de África, llegó esta mañana con 295 pasajeros, entre ellos el compositor Saint-Saëns, que viene de Las Palmas (Canarias), donde ha pasado el invierno. […]».

Otro diario, 'La Justice' (París, 15/4/1898), explica la composición del pasaje y enumera amén de un médico, dos religiosas y un explorador, a oficiales, administradores coloniales y 25 suboficiales de infantería de marina; a Saint- Saëns, al que fueron a buscar al puerto de Las Palmas - tal como reflejan todas las crónicas - y… «ciento ochenta negros, hombres mujeres y niños que van a la Exposición de Madrid».

El final del episodio lo narra de nuevo 'Le Figaro' (15/4/1898), relatando su llegada en tren a Béziers donde fue recibido felizmente.

«De Béziers. Saint-Saëns ha llegado ayer por la tarde a Béziers. Su amigo, M. Castelbon de Beauxhòtes y un grupo de admiradores, le recibieron en el andén de la estación, donde le han dado la bienvenida. Saint-Saëns se encuentra de maravilla y parece encantado de su estancia en las Islas Canarias».

Hizo bien don Camilo en salir discretamente y en barco francés de Las Palmas pues estaba claramente en la mira propagandística de los norteamericanos, que dan cuenta en su prensa de la llegada a Francia aunque lo sitúan en París. La maniobra había sido un éxito.

'The New York Herald'. 14/4/1898. «M. Saint-Saëns, el muy conocido compositor que ha pasado el invierno en Las Palmas ha llegado a París ayer por la mañana».