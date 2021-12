«En un mundo donde se etiqueta todo, nosotros experimentamos» entrevista al grupo lehmanns brothers Este joven grupo francés cierra el próximo sábado, 11 de diciembre, a las 20.30 horas, el ciclo Eat To The Beat, en el Auditorio Alfredo KrausThe Lehmanns Brothers Grupo de soul, funk y rhythm and blues.

The Lehmanns Brothers es el ejemplo de que la constancia y el trabajo bien hecho son la base del éxito. Originales de Angulema, una pequeña población del sudoeste de Francia de menos de 43.000 habitantes, hoy en día son uno de los grupos más reconocidos en festivales de media Europa, tras conseguir su oportunidad, cuando aún era unos estudiantes en un pequeño concurso local. Su mezcla de soul, funk y rhythm and blues cierra este sábado el ciclo Eat To The Beat, a partir de las 20.30 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus.

-¿En qué contexto nace The Lehmanns Brothers?

-La banda se creó hace unos años, en 2012. Era nuestro primer año de secundaria y tres de nosotros, Dorris Alvin, Julien y yo estábamos en la misma clase. Rápidamente nos dimos cuenta de que compartíamos un interés por la música. Así que empezamos a improvisar en la sala de música de la escuela. Decidimos competir en un 'show' de talentos musicales local para estudiantes de secundaria, organizado por la sala de conciertos de nuestra ciudad, La Nef en Angoulême. ¡Afortunadamente ganamos ese año! De ahí surgieron todo tipo de oportunidades en nuestro camino, pudimos tocar en algunos 'shows', agregué algunos amigos a la banda y siguió creciendo ¡Y mira dónde estamos hoy!

LAS FRASESORIGEN«El nombre de la banda viene de la avenida donde ensayábamos en Agulema» c7

-Hoy en día muchos artistas nacen en concursos de televisión, en 'shows' de entretenimiento... ¿Es fácil hacerse un hueco en el mundo de la música?

-¡Nada fácil! Se necesita mucho trabajo, dedicación, pero también suerte. Ser capaz de ver las oportunidades y aprovecharlas es realmente importante en este negocio. Confiar en nuestra experiencia y en el trabajo que ponemos también. Pero tengo que decir que estamos agradecidos de haber comenzado en nuestra ciudad natal de Angulema, donde nos pudimos rodear de gente profesional y solidaria ¡Como una gran familia que te empuja!

-¿Cómo fue esa experiencia, siendo tan jóvenes?

-La dirección del género musical que elegimos ayudó mucho también a hacernos un hueco. No se crean muchas bandas jóvenes de música 'groovy' en Francia. En nuestro país se hace principalmente rock, rap, pop y música electrónica. Así que, en cierto modo, nos hizo un favor adentrarnos en la estética de la música negra afroamericana. Pudimos tocar en tantos lugares, abrirnos para tantos artistas diferentes solo porque no había muchas bandas que tocaban esta música maravillosa.

-El nombre de Lehmann Brothers está asociado a una histórica bancarrota. ¿Por qué escogen este nombre para su formación?

-¡Sencillo! ¡El nombre no tiene nada que ver con la quiebra! Ni siquiera lo sabíamos antes de elegir el nombre. El nombre proviene de la avenida donde vivía nuestro baterista, en Angulema. Y solíamos ensayar allí todas las semanas al principio.Como todos éramos chicos en la banda quisimos destacar la idea de hermandad: Hermanos Lehmanns. ¡Sonaba genial! Luego nos enteramos del banco, pero decidimos seguir con él. ¡Es nuestra historia!

-Se les ha definido como funk, soul, rhythm and blues... Defínanse ustedes mismos, ¿qué tipo de música hacen?

-En un mundo donde a todo el mundo le gusta etiquetarlo todo, es muy difícil definir nuestra música, para ser honestos. Creo que es una buena combinación de todo eso, pero no estamos tratando de encasillarnos. Musicalmente tocamos algo de música afroamericana, pero nuestra inspiración viene de todas partes. Escuchamos mucha música de todo el mundo y de todos los géneros. Y al final, es simplemente música...

-¿Qué buscan con su música? ¿Qué efecto buscan en el público?

-El ritmo y una sensación de movimiento sin fin. Contamos historias personales o ideas, pero lo más importante son las buenas sensaciones, la idea de estar en el momento y simplemente disfrutar de la vida. Durante el tiempo del espectáculo, queremos que la gente se sienta viva. Permítanse gritar, bailar, volverse locos, sentirse libres. Brindamos buena música, calidez, hospitalidad y buen rollo.

-Se les compara con James Brown, Jamiroquai, The Roots... ¿Qué hace diferentes a The Lehmanns Brothers?

-Como dije antes, no estamos tratando de ser 'eso'. Antes de que naciera la banda, algunos de nosotros ni siquiera escuchábamos este género de música. Estamos descubriendo y experimentando sobre la marcha. Y creo que es por eso que nuestro sonido es fresco y realmente no suena como el funk de la vieja escuela, el soul clásico, el disco de los 70 o lo que sea. Estamos aquí para representar nuestro propio tiempo, no un tiempo del pasado.

-¿Han tocado alguna vez en España? ¿Y en Canarias? ¿Qué conocen de la música española?

-¡Tocamos en España por primera vez este verano pasado! ¡Super guay! ¡Hace calor y ustedes se vuelven locos con la fiesta! En Canarias, nunca. Incluso estoy seguro de que la mayoría de nosotros nunca hemos estado ahí, ¡ni siquiera de vacaciones! Va a ser una experiencia nueva y agradable.

-Sus directos reciben muy buenas críticas, como que son «emocionantes, llenos de energía positiva...» ¿qué nos van a ofrecer el sábado, en el Auditorio Alfredo Kraus?

-¡Exactamente eso! ¡Les vamos a dar lo que mejor sabemos hacer! Una experiencia compartida de música y energía. Prepárense para bailar, cantar, gritar y, en general, pasar un buen rato.¡Es así de simple! ¡Estamos muy emocionados de venir a tocar para ustedes! Muy agradecidos de que nuestra música y la energía positiva puedan saltar fronteras. Ha sido una aventura increíble hasta ahora, y esperamos que llegue aún más lejos.