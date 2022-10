Muere Jerry Lee Lewis, último superviviente del primer rock n' roll, a los 87 años

El copete rubio asilvestrado, la furia al golpear las teclas, una voz magnífica para alargar más de lo usual las estrofas y sobre todo un virtuosismo al piano dieron a Jerry Lee Lewis un lugar destacado en el primer rock and roll, ese que iba de la mano de otras grandes figuras de ese género que nacía en una época convulsa en Estados Unidos, como Chuck Berry o Little Richard. Lee Lewis, apodado 'The Killer', ha fallecido hoy a los 87 años de edad por causas naturales en su casa de Mississippi, según ha anunciado su representante, Zach Farnum.

A finales de los años cincuenta, en lo que se conoce como la era dorada del rock and roll, antes del pop o el heavy, Lee Lewis (Luisiana, 1935) estaba entre los que se caracterizaban por actuaciones enérgicas y desafiantes. Se levantaba, pateaba, golpeaba y parecía capaz de matar a cualquiera que se interpusiera entre él y su instrumento, el piano. Una vez lo incendió en el escenario y en otra oportunidad fue detenido por entrar armado a la casa de Presley.

Su primer single que recorrió de costa a costa su país fue 'Whole Lotta Shakin' Goin' On' y luego llegó 'Great Balls of Fire', que todavía resuena más allá de la nostalgia. No era un compositor prolífico pero sabía llevar a su terreno canciones como 'Johnny Be Good'.

Para entonces menguaban ya las grandes orquestas de swing y lo que convencía, y enloquecía, a las nuevas generaciones era esa estructura de 4x4 que a veces derivaba en woogie o disminuía el tempo hasta convertirse en una balada. Las letras, además, navegaban en el doble sentido. En aquellos años grabó con Elvis Presley y Johnny Cash.

Su fama no se debió sólo a su música. Se casó con una joven de 13 años que era su prima, algo que se filtró a los medios de Reino Unido cuando estaba de gira en 1958. Era éste su tercer matrimonio, él tenía 22, y llegó a casarse siete veces. Sus conciertos fueron cancelados tanto allí como en Norteamérica, y se le excluyó de las radios. Su leyenda se desvaneció durante varias décadas. Tanto así que cuando regresó al show bussiness lo hizo como cantante de country, género en el que no destacó como antaño.

En 1986 fue reivindicado con su elección como miembro del recién creado Rock'n'Roll Hall of Fama, honor que recibía junto a Presley, Fats Domino o Berry, y Dennis Quaid lo encarnó en la gran pantalla en un biopic. Le sobreviven cuatro hijos (dos murieron antes) y su última esposa, que aseguró en el comunicado de defunción de Lee Lewis que el pianista había dicho que "no tenía miedo". También pidió que no enviaran flores. A cambio se puede donar dinero a nombre de Lee Lewis a las organizaciones MusiCares o Arthritis Foundation.