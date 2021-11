Muere Georgie Dann, el rey de la canción del verano

Varias generaciones de españoles no han conocido el verano sin sus estribillos: «Mami, yo me acuesto tranquila, me tapo de cabeza y el negro me destapa» o «las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina». Georgie Dann era un icono estival como la jarra de sangría, el bronceador y la colchoneta. Un mago de las melodías pegadizas, detonante de congas y abonado de karaokes, que con su sonrisa profidén y un pelazo que nunca menguó llegaba puntual a nuestras vidas en vacaciones. El autor de 'El bimbó', 'El chiringuito' y 'La barbacoa' derrochó picardía y alegría durante más de medio siglo en canciones que hoy no pasarían el filtro de lo políticamente correcto.

Georgie Dann, nacido como Georges Mayer Dahan, murió ayer a los 81 años en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Al parecer, el cantante iba a someterse a una operación de cadera en el mismo centro sanitario. Tenía reducida la movilidad y la intervención estaba destinada a que la recuperara, aunque había sido advertido de los riesgos que entrañaba.

Dann llevaba establecido en España desde mediados de los 60 y estuvo en activo prácticamente hasta los 80 años. El secreto de su salud, confesaba, era cuidar la alimentación y nadar en la playa o en la piscina tres cuartos de hora al día. El reguetón y los ritmos electrónicos habían arrinconado en verano sus hits al paraíso del kitsch, pero el autor de 'La cerveza' y 'El negro no puede' era el primero en tomarse a risa piezas humorísticas para amenizar verbenas. Su imagen sonriente rodeado de bailarinas ligeras de ropa en un programa de variedades forma ya parte de la memoria sentimental de la España de los dos canales de televisión.

El cantante de origen francés presenta, junto a dos jacarandosas bailarinas un nuevo baile llamado '¿Quieres o no quieres?' en 1970. / Efe

Nadie sospecharía que este parisino nacido en 1940 era un instrumentista formado en el conservatorio, hijo de un trompetista clásico que soñaba con convertirlo en su sucesor. Al pequeño Georgie le gustaba más nadar, incluso llegó a ganar unos cuantos trofeos en estilo mariposa, pero acabó dominando el clarinete, el saxo y el acordeón, sin sospechar que acabaría componiendo odas al hedonismo como 'El amor hay que hacerlo a la mañana'. Georgie Dann vislumbró su futuro profesional cuando era maestro de primaria en Francia y componía temas humorísticos para sus alumnos. Hasta acabó formado un conjunto de tono jocoso con tres de ellos. Un día apareció por el colegio el padre de una alumna, director de una cadena de televisión. En casa no hacían más que cantar una de aquella canciones. Hasta la abuela la tarareaba.

«Soy único»

Georgie Dann salió en la tele, le empezaron a llamar de todos los sitios y grabó un disco en plan roquero yeyé, con letras en francés. En una gira por América se enamoró de los ritmos latinos y encontró el Santo Grial de la canción del verano. Lo primero fue la versión española del 'Casatschok', un tema que contra todo pronóstico hablaba del crudo invierno ruso. En los 70 arrasó con el bailemos 'El bimbó' y en los 80 enlazó 'Carnaval, carnaval', 'El africano', 'Macumba', 'El negro no puede' o 'El chiringuito'. De los 90 recordamos resacas a los sones de 'La barbacoa', aunque, mucho después, cuando reinaba el 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Georgie Dann seguía en la sombra exprimiendo el jugo de la cantinela estival con himnos que no resultaron tan pegadizos, como 'Que viva el vino' y 'Buen rollinski', un tema futbolero editado en medio de la euforia colectiva del Mundial de 2018.

«Si hortera es llegar al éxito…», contaba el artista en este diario en 2016, lamentando que los temas veraniegos venían en los últimos tiempos de América: Pitbull, Enrique Iglesias, Beyoncé…»Mis canciones pasan de generación en generación, son pequeñas películas, son artesanales, y con eso me quedo. La gente que diga lo que quiera. No imito a nadie, soy único, es mi personalidad. Tengo imitadores en todos lados». El protagonista de los primeros videoclips musicales que emitió Televisión Española nunca se arrepintió de aparcar una carrera en el jazz (la revista 'Jazz Hot' lo encumbró como máxima promesa del género) por una música festiva que le hizo millonario. Trabajador y afable, siempre disponible para la prensa, Georgie Dann se casó en 1974 con la catalana Emilia García, gogó en discotecas de Barcelona que acabó como bailarina en los shows del cantante, road manager y madre de sus tres hijos. Dos de ellos, Patricia y Paul formaron el dúo de pop-rock Calle París y ganaron en 2009 el premio al Mejor Artista Revelación en la Gala de los 40 principales.

Georgie Dann, acompañado de su esposa (en el centro) y de varias chicas posa en la piscina de un hotel durante unas vacaciones de verano en la década de los 90. / Agencias

Georgie Dann tiene registradas 303 canciones a su nombre en la Sociedad General de Autores como compositor y letrista. Su música seguía sonando en las fiestas patronales, en bodas, en programas como 'Tu cara me suena' o en 'El Chiringuito', donde tuvo lugar una de sus últimas actuaciones en la pequeña pantalla, en junio de 2018, interpretando el tema que da título al programa. Tras la noticia de su muerte, las redes sociales se inundaron de fotografías y vídeos de un cantante que supo convertir en virales sus estribillos mucho antes de que existiera internet. En 2012, aseguró en una entrevista que, por primera vez en su vida, se había tomado vacaciones en agosto: la culpa la tuvo el recorte del presupuesto en festejos de muchos ayuntamientos por la crisis. Solo pudo contratar tres galas, que canceló, y se fue al Caribe a desconectar. Cantar lo de «cachete, pechito y ombligo» a ritmo de pachanga cada vez se hacía más cuesta arriba. Sin embargo, el músico francés siempre negó que sus letras tuvieran doble sentido. Defendió que trabajaba durante un año en sus discos para que sonaran en agosto y que siempre partía de la observación de la realidad para escribir «el negro no puede, no puede dormir, está en la cama y ni un dedo se le mueve».

Sus grandes éxitos, año a año

1964 «Si yo canto»

1965 «Se acabó»

1966 «Ay mama Mallorca»

1967 «El mundo es así»

1969 «Casatschok»

1970 «Santiago»

1972 «El Dinosaurio»

1974 «La rana»

1975 «El Bimbó»

1975 «Campesino»

1976 «Paloma blanca» (George Baker Selection)

1977 «Mi cafetal»

1977 «Eres como una paloma»

1980 «Moscú»

1980 «El jardín de Alá»

1982 «Koumbó»

1983 «Carnaval, Carnaval»

1985 «El africano»

1986 «Macumba»

1987 «El negro no puede...»

1988 «El chiringuito»

1994 «La Barbacoa»

2003 «Vamos a la Pista»

2004 «Dale-Dale»

2007 «Mecagüentó»

2010 «La gallina cha-cha-cha»

2011 «El veranito»

2012 «A viajar»

2013 «La Cerveza»

2017 «Viva el vino»

2018 «Buen Rollinski»