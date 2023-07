Muere el escritor checo Milan Kundera a los 94 años

El escritor checo Milan Kundera (Brno, 1929), uno de los más destacados del siglo XX y habitual postulante al Nobel de Literatura, murió este miércoles a los 94 años, según informó la emisora pública Radio Praga. La portavoz de la Biblioteca Milan Kundera en su ciudad natal, Anna Mrazova, confirmó la defunción a la agencia France Press, y achacó la muerte a una larga enfermedad.

Kundera alumbró la emblemática novela 'La insoportable levedad del ser' en un periodo convulso para el escritor, que llevaba seis años en Francia tras haberse exiliado de su Checoslovaquia natal.

Hijo del reputado musicólogo y pianista, el joven Kundera estudió musicología y composición musical, un aprendizaje que dejó impronta en su obra. No en balde, su literatura está plagada de influencias y referencias musicales.

Al terminar la educación secundaria, se interesó por el mundo de las letras y cursos estudios de estética en la Universidad Carolina de Praga, si bien abandonó temprano esta vocación para hacer una incursión en el cine. Esta pasión cinematográfica le condujo a la enseñanza de historia del cine en varias instituciones de la capital checa.

En 1979 le retiraron la ciudadanía y se convirtió en un apátrida hasta que Francois Mitterrand le concedió la nacionalidad francesa, en una ceremonia que compartió con Julio Cortázar. Las autoridades checas no le restituyeron el pasaporte hasta 2019, no sin antes pedirle disculpas. Abjuró de la condición de escritor disidente y abrazó el francés como lengua literaria. De hecho, no consintió traducciones al checo hasta hace apenas tres años.

Siempre remiso a conceder entrevistas, sus ficciones beben del imaginario de Robert Musil y la filosofía de Friedrich Nietzsche, aunque también es tributario la influencia de autores como Laurence Sterne, Denis Diderot, Witold Gombrowicz, Hermann Broch, Franz Kafka, Martin Heidegger y en especial Miguel de Cervantes.

Kundera publicó en 1967 su primera novela, 'La broma', que abordaba la existencia de varios checos en los años del estalinismo con una perspectiva burlona. Con su segunda novela, 'La vida está en otra parte', se hizo acreedor en Francia del Premio Médicis para obras extranjeras de 1973. Entre sus obras más notables' destacan 'El libro de la risa y el olvido (1979) y 'La insoportable levedad del ser' (1984), una historia de amor que puja por salir adelante entre la maraña de la coerción y la burocracia.