EFE

Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años

Autor de 'Rosencrantz y Guildersten han muerto', ganó un Oscar por el guion de 'Shakespeare enamorado'

I. Urrutia Cabrera

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:40

Tom Stoppard, uno de los grandes nombres del teatro contemporáneo en lengua inglesa, murió ayer a los 88 años en su casa de Dorset, al sur de Inglaterra, rodeado de su familia. Autor de obras clave como 'Rosencrantz y Guildensternhan muerto, 'Arcadia' y 'Leopoldstadt', además de ganador de un Óscar por el guion de 'Shakespeare enamorado', fue durante más de medio siglo el paradigma de dramaturgo deslumbrante, provisto de una agudeza verbal capaz de abrir en canal las verdades más profundas de este mundo y el más allá.

En inglés se llegó a acuñar el adjetivo 'stoppardiano' para describir «temas filosóficos tratados con ingenio, ironía y una complejidad lingüística notable, a menudo con múltiples líneas temporales». No obstante, Stoppard era un hombre modesto. Llevaba a gala no haber pisado la universidad y describía su trayectoria como la de «un periodista que fue derivando hacia el teatro, sin perder el placer de escuchar a las personas».

Nacido en Checoslovaquia bajo el nombre de Tomáš Straussler, el nazismo marcó su vida: su familia huyó a Singapur y, tras la invasión japonesa, a la India. En 1946 su madre se casó con un oficial británico y el futuro dramaturgo recibió su apellido. Tardó 50 años en saber que sus cuatro abuelos habían muerto en campos de concentración y conocer su herencia judía. Su fama llegó en la década de los 70 con 'Rosencrantz and Guildenstern han muerto', que gira en torno a dos personajes secundarios de 'Hamlet'que no entienden su papel en la obra de Shakespeare. Esa realidad tragicómica tocaba muy de cerca a Stoppard. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Alguien lo sabe? Eran las preguntas que más le inspiraban y hacían reír.

