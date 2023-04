Muere el cómico Don Mauro a los 58 años

«Un cómico de pura cepa, uno de los de siempre. Un tío comprometido, culto y conocedor. Un clásico». Así definía Luis Piedrahita en Twitter a Don Mauro (Mauro Muñiz de Urquiza), actor, cómico y músico, que ha fallecido a los 58 años de edad de manera repentina. Borja Cobeaga, que le dirigió en 'Pagafantas', también se despedía en la red social: «Enorme actor con el que tuve el placer de trabajar en varias películas, cortos y programas de televisión. Pocas personas más graciosas con las que trabajar y salir a cenar. Te vamos a echar mucho de menos, Mauro».

Monólogo de Don Mauro en 'La Resistencia'.

Hijo de los periodistas Paloma de Urquiza y Mauro Muñiz y hermano de la eurodiputada socialista María Muñiz, Don Mauro (su nombre artístico en los monólogos cómicos) se dio a conocer en Paramount Comedy y en el programa 'La Hora Chanante'. Tuvo sin embargo una formación musical de piano clásico, composición y jazz en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. A los siete años ya tocaba el piano. Estudió Bellas Artes durante dos cursos y fue teclista de La Cabra Mecánica.

En su currículo figuran más de setenta trabajos como actor de reparto (y muchas veces de figurante) en películas y series. En los 80 ya se le puede ver en 'Dragón Rapide', 'La rusa', 'Esquilache' y 'Sangre y arena'. También aparece en 'Las cartas de Alou', 'El comisario', 'Aída', 'Los hombres de Paco', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Hospital central', 'Museo Coconut', 'Gran Hotel', 'La que se avecina', 'Cuéntame'...

El teatro tampoco le fue ajeno a Muñiz, que representó durante cinco temporadas en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid 'Los hombres son de marte y las mujeres de Venus'. En una entrevista para la web Luna y Sol contaba cómo empezó a hacer monólogos en 2.000 en un restaurante de Madrid. «Había visto algo de Eddie Murphy en Canal Plus. Y necesitaba mucha pasta porque no tenía para comer. Supe que en el restaurante estaban haciendo un casting y fui a ver qué pasaba. Me puse a hablar 5 minutos. Después me pidieron si podría traer otros 5 minutos para la próxima semana. Y a los 10 días debuté allí». Divorciado, era padre de dos hijas.