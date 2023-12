Muere la cantante Laura Lynch, fundadora de Dixie Chicks, en un accidente de tráfico

El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha informado de la muerte de la cantante Laura Lynch, fundadora del grupo de música country Dixie Chicks, a los 65 años en un accidente de tráfico.

La investigación preliminar apunta a que un coche que venía en sentido contrario estaba intentando hacer un adelantamiento, cuando ha impactado con el vehículo en el que se encontraba Lynch, que ha muerto en el acto, y ha dejado al conductor del mismo con heridas que no presentan un riesgo para su salud, según ha informado el medio TMZ.

«Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Laura Lynch, miembro fundador de Dixie Chicks. Mantenemos un lugar especial en nuestros corazones por el tiempo que pasamos tocando música, riendo y viajar juntos. Laura era una luz brillante... su energía contagiosa y su humor dieron una chispa a los primeros días de nuestra banda. Laura tenía un don para el diseño, un amor por todo lo relacionado con Texas y fue fundamental en el éxito inicial de la banda», han escrito desde la cuenta oficial del grupo en la red social X, antes Twitter.

Han relatado que «su innegable talento nos ayudó a impulsarnos más allá de tocar en la calle en las esquinas y llegar a escenarios en todo Texas y el Medio Oeste», y han añadido que «nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos en este momento triste».

El grupo alcanzó la fama en los 90, llegando a ser la segunda banda femenina que más discos ha vendido y acumular 13 grammys

Lynch cofundó el grupo Dixie Chicks, ahora conocido simplemente como The Chicks, en el año 1989 junto a Robin Lynn Macy, y las hermanas Martie Erwin y Emily Erwin, en el que participó como contrabajista y vocalista principal de la banda. Al principio, tenían un sonido bluegrass y country tradicional y hacia el comienzo de su carrera, eran principalmente un acto local de Texas que recorría el área y los estados circundantes.

Lanzaron su primer álbum, 'Thank Heavens for Dale Evans', en el 1990, que no consiguió que ningún sencillo entrara en las listas. Lo mismo les ocurriría con su segundo álbum, 'Little Ol' Cowgirl', de 1992, pero esta vez si que incluyó la canción 'Past the Point of Rescue' que más tarde fue versionada y reproducida.

En esa época uno de los miembros originales, Robin Lynn Macy, dejó el grupo, por lo que fueron las otras tres integrantes las que lanzaron el tercer álbum, 'Should't a Told You That', que por desgracia no tuvo mucho éxito comercial y fue el último de Lynch antes de abandonar la banda y ser reemplazada por Natalie Maines.

El grupo consiguió alcanzar la fama al final de la década de los 90, llegando a ser la segunda banda femenina que más discos ha vendido sin importar el género y acumular 13 grammys. Su mayor éxito llegó en 1998 con la canción 'Wide Open Spaces'.