Muere Sinead O'Connor, la voz incomparable, a los 56 años

La cantante Sinead O'Connor ha muerto. Dueña de una voz de amplias tonalidades que bien sabía manejar en disímiles registros, ganó la fama en 1990 con el éxito 'Nothing compares 2 U', compuesta por Prince. Tenía 56 años y batallaba contra un historial de problemas de salud mental. Su fallecimiento ocurre 18 meses después de que su hijo Shane, de 17 años, se suicidara, después de escapar de una clínica especializada. La noticia ha sido confirmada por su familia, en un comunicado: «Con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil».

Aunque algunos de los temas de sus dos primeros álbumes siguen ocupando espacio en la radioemisoras, la cantante de cabeza rapada y pálida faz había vivido una serie de altibajos musicales. En 2018 se convirtió al islam y cambió su nombre por Shuhada' Sadaqat, y con hiyab seguía cantando en conciertos. Era madre de cuatro hijos, de los que le sobreviven tres.

Aunque no se ha notificado la causa de su muerte, conocida en la tarde de este miércoles, O'Connor luchaba contra el sentimiento de tristeza de haber perdido a uno de sus hijos. En un tuir reciente, el último que escribió, el 8 de junio: «Perdí a mi hijo de 17 años, que se suicidó en 2022. Desde entonces he estado viviendo como una criatura nocturna no-muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdida sin él».

Con una carrera reconocida por premios como Billboard Music Awards o el irlandés RTÉ Choice Music Prize, también participó con polémica en la política de su país, cuando, por ejemplo, rompió en 1992, en un programa de gran audiencia, una foto del Papa católico, cuando las heridas del conflicto religioso de Irlanda no habían curado. Era colaboradora de Amnistía Internacional, cuyo director ejecutivo manifestó sus condolencias: «Es difícil pensar en un artista que haya tenido el impacto social y cultural». De nula cabellera también como protesta, O'Connor publicó un libro de memorias, 'Rememberings', que tuvo una adaptación al cine.