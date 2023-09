Muere a los 56 años Steve Harwell, excantante de Smash Mouth

Luto en el mundo de la música. El cantante Steve Harwell, fundador de la banda Smash Mouth, ha fallecido este lunes a los 56 años, según confirmó el representante del grupo a la revista Rolling Stone. El cantante murió «cómodamente y de manera pacífica» en su casa de Boise (Idaho), rodeado de sus familiares y amigos, según desveló su representante. Según el periódico The New York Times, Harwell murió por una insuficiencia hepática.

Este domingo, el manager del cantante fallecido había emitido otro comunicado en el que aseguraba que Harwell se encontraba en las fases finales de su vida.

Harwell fundó Smash Mouth junto al batería Kevin Colman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul De Lisle en California, en 1994. La banda, original de California, alcanzó su mayor éxito con la célebre versión de 'Im a Believer' de The Monkees, lanzada en 2001. Asimismo, previamente, habían tenido éxito con el tema 'Walking on the Sun', en 1997.

