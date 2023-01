Muere a los 94 años el historiador Paul Johnson, autor de 'La historia de los judíos'

El escritor e historiador británico Paul Johnson falleció el jueves en Londres a los 94 años tras una larga enfermedad. Autor de media docena de libros de historia y ensayos, entre su dilatada obra destacan 'Tiempos modernos', en la que retrata la historia del siglo XX desde la Primera Guerra Mundial hasta la década de 1970; 'Intelectuales', en la que aborda la figura de personalidades como Marx, Rousseau o Sartre; 'Historia del cristianismo' o 'La historia de los judíos', un viaje de cuatro mil años, de Abraham a la consolidación del Estado de Israel.

Nacido en Mánchester en 1928, católico y padre de cuatro hijos, Johnson estudió historia en la Universidad de Oxford, donde fue discípulo del célebre historiador A.J.P. Taylor y compañero de aula de Margaret Thatcher. Hizo el servicio militar en Gibraltar, donde adoptó una postura contraria al régimen franquista. Su experiencia militar le sirvió para trabajar como periodista en la revista parisina, 'Realités'.

En Francia también comenzó a colaborar, como corresponsal, con el periódico de centroizquierda, 'New Statesman', donde ejercería como editor hasta 1970. Luego trabajó como redactor de discursos para Margaret Thatcher. Autor de obras sobre la actualidad y la historia en general. Paul Johnson fue colaborador habitual en medios como 'The Daily Telegraph', 'The Spectator' o 'Forbes' en los que difundía su pensamiento. En 2006 recibió la Presidential Medal of Freedom, el máximo galardón civil de los Estados Unidos.