Muere a los 34 años Antonio Ibáñez, actor de la serie 'Aída'

Antonio Ibáñez, el joven que se hizo viral con un post en el que celebraba la finalización de su tratamiento de quimioterapia, ha fallecido a los 34 años de edad, nueve meses después de aquella publicación. Su familia lo ha hecho público este martes a través del propio Instagram del granadino. «He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenia muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa», señala la publicación.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia en los que recuerdan la gran persona que era y expresan su apoyo a familiares y amigos. La tristeza es evidente en cada palabra de aquellos que lo conocían, que aún no se pueden creer el fatal desenlace.

A finales de mayo de 2021, en su mejor momento profesional, Antonio fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin. Recibió tratamiento hasta el mes de octubre, y el día de su último ciclo publicó un post en redes sociales con la imagen de su comienzo y final de 'quimio', sin esperar la «locura» que se desató: casi 200.000 me gusta en Twitter. «Es súper bonito cuando la gente se vuelca contigo en un mal momento, me dio fuerzas y lloré al leer algunos mensajes. Me escribieron personas que van a empezar ahora el tratamiento, padres de niños enfermos….Me emocioné mucho», aseguró a IDEAL en aquel momento.

Los duros ciclos de quimioterapia no impidieron que siguiera adelante con sus dos grandes pasiones. Por un lado, pintar le hizo hecho los días más amenos, y dejó volar su imaginación a través de exquisitas obras. Por otro lado, al principio del tratamiento grabó un cortometraje que aspira a estrenarse en festivales, dirigido por Pierfrancesco Artini, en el que es el protagonista. «'Supermen' está dedicado a las personas que han luchado y que luchan contra el cáncer, está hecho con mucho corazón», decía entonces emocionado. Antonio se ha ido injustamente, pero su arte permanecerá por siempre. Descanse en Paz.