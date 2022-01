El 15º MiradasDoc de Guía de Isora proyectará 38 producciones

Entre el 4 y el 12 de marzo, por las pantallas de la 15ª edición del MiradasDoc de Guía de Isora pasarán 38 documentales.

Diez obras competirán en la sección de largometraje internacional: 'Apenas el sol', de Arami Ullón (Paraguay); 'La opción cero', de Marcel Beltrán (Cuba); 'Bosco', de Alicia Cano (Uruguay); 'Bukolika', de Karol Pałka (Polonia); 'Ostrov-Lost Island', de Svetlana Rodina y Laurent Loop (Suiza); 'Users', de Natalia Almada (México y USA); 'Brotherhood', de Francesco Montagner (República Checa e Italia); 'Lo que queda en el camino', de Jakob Krese y Danilo do Carmo (México, Brasil y Alemania); 'Kevin', de Joana Oliveira (Brasil); 'Zinder', de Aicha Macky (Niger).

Doce piezas integran la sección de cortos internacionales: 'Abisal', de Alejandro Alonso (Francia); 'Timkat', de Ico Costa (Portugal); 'Listen to the beat of our images', de Audrey y Maxime 'Jean-Baptiste' (Guinea y Francia); 'A la recherche d'Aline', de Marieme Balde (Senegal); 'In flow of words', de Eliane Esther Bots (Holanda); 'Side by side', de Polen Ly (Camboya); 'Balcony concert', de Krzysztof Kadłubowski y Diana Kadłubowska (Polonia); 'Light years', de Monika Proba (Polonia); 'Don't get too comfortable', de Shaima Al-Tamimi (Yemen y Kenia); 'Storgetnya', de Hovig Hagopian (Francia); 'Two spirits', de Mónica Taboada (Colombia); y 'Love dad', de Diana Cam Van Nguyen (República Checa y Eslovaquia).

En la sección nacional habrá once películas, dos de ellas Canarias: 'Sedimentos', de Adrián Silvestre; 'Ancient Soul', de Álvaro Gurrea; 'Un cielo impasible', de David Varela; 'Room without a view', de Roser Corella; 'Bancal', de Rafael Montezuma; 'Versiones', de Claudia Torres; 'Dancing with Rosa', de Robert Muñoz Pérez; 'In ictu oculi', de Jorge Moneo; 'Mutha and the death of Ham-Ma Fuki', de Daniel Suberviola; 'A minor figure', de Jaime Weiss; y 'Descartes', de Concha Barquero y Alejandro Alvarado.