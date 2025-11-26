Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de PSJM. Cober

El Ministerio organiza unas jornadas sobre creación artística en la capital grancanaria

Se desarrollan este jueves y viernes, en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, coordinadas por PSJM

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

La capital grancanaria acoge este jueves y viernes, días 27 y 28 de noviembre, las Jornadas sobre creación artística y políticas públicas organizadas por el Ministerio de Cultura.

Las jornadas, dirigidas por el equipo de teoría, creación y gestión PSJM (Cynthia Viera y Pablo San José), se celebran en la Sala Polivalente de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria y dan continuidad al taller y exposición 'Arte Participativo y Políticas Públicas Culturales' celebrado a principios de 2025 en la Galería Manuel Ojeda.

Esta acción inaugura una nueva línea de actuación y colaboración institucional impulsada por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea que busca abordar la situación de las creadoras y creadores contemporáneos y profesionales de las artes visuales, analizando sus características particulares en territorios con condicionantes singulares con el propósito de mejorar las condiciones del sector.

Concretamente, esta edición se dedica al archipiélago por la especificidad insular canaria.

El programa de las jornadas, que cuenta con la intervención de especialistas de ámbito estatal, local e interinsular, junto a artistas y representantes del tejido asociativo incluye ponencias, debates y mesas de trabajo.

Durante sus dos sesiones se abordarán tres ejes fundamentales: la fiscalidad y movilidad artística en Canarias, los sistemas de financiación y contratación y el Estatuto del Artista.

Como complemento a las jornadas, en 2026 se presentará una publicación que recogerá las comunicaciones de los ponentes, las conclusiones de las jornadas y recomendaciones útiles para los profesionales del sector.

