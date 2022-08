Pipiolas desembarca este viernes en la sala Miller

La v ertiente musical de Adriana Ubani se estrena en Canarias este viernes, dentro del ciclo LPA Groove Summer. La actriz es la media naranja de Pipiolas, el proyecto musical puesto en marcha por la también actriz Paula Reyes Morillas y que para su puesta de largo isleña, a partir de las 21.00 horas en una doble sesión en la que también toca Ant Cosmos, cuenta con la habitual participación del productor musical e instrumentista Vau Boy, además de «un guitarrista, una bajista y un batería», apunta Ubani.

«Este es un trabajo artístico que tiene una flexibilidad especial. En la grabación de 'Amar es para siempre' se han portado muy bien y han condensado mis escenas en dos días para que pudiera estar el viernes [hoy para el lector] en el concierto de Gran Canaria en Miller. Tanto el director como la gente del rodaje se han interesado por lo que hago con Pipiolas», asegura entre risas.

La Resad

Este proyecto musical pop nace de la mano de la madrileña Paula Reyes Morillas, con quien Adriana Ubani coincidió durante su formación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Resad). «Coincidimos muy poco allí. Ella estaba en cuarto cuando yo entré en primero. Hicimos buenas migas y la relación creció sobre todo una vez que ella salió de la Escuela. Cuando acabó la carrera, mantuvimos el contacto y nos hicimos amigas. Ella puso en marcha la banda hace menos de un año. En agosto del año pasado empezó a escribir las canciones y en septiembre me contactó, porque no quería hacerlo sola. Y empezamos con este proyecto», recuerda.

Apunta que ambas están «muy contentas» por el vertiginoso crecimiento de Pipiolas, que ya cuenta con un EP que ha visto la luz de la mano del sello Elefant. «Ha sido un crecimiento muy rápido con las ideas que nosotros teníamos, siendo fiel a lo que Paula quería, que es la que compone todas las canciones. Se mantiene la idea estética y musical afín a lo que teníamos en mente. En el proyecto se reconoce muy bien a las dos», destaca.

En los directos, las responsables de temas como 'Narciso', 'Domingo raro', 'Club de los 27' o la reciente 'What Dreams Are Made OF' aportan un plus a la mera interpretación de un repertorio con múltiples influencias nacionales e internacionales pero con un estilo propio.

«No se trata de subirnos al escenario y ponernos a cantar. Apostamos por hacer un 'show' divertido e interactivo con una banda estupenda y nuestro productor que se encarga de todo lo técnico», explica. «Una parte importante es querer comunicar, que el público empatice de una forma muy personal y específica con nosotras. Creo que eso va relacionado con el hecho de que tanto Paula como yo seamos actrices. Aspiramos a hacer un producto que sea un concepto, no solo un estilo musical o una canción concreta», añade.

La velada de Miller de este viernes, con entrada gratuita hasta completar el aforo, se completa con Ant Cosmos, el proyecto 'indie' y alternativo que lidera el también canario Javier Auserón.

El sábado baja el telón

El ciclo LPA Groove Summer baja mañana sábado, también a partir de las 21.00 horas y con entrada libre en la sala Miller del parque de Santa Catalina, con los conciertos del Instituto Mexicano del Sonido y Monkey Faces.

El dj y productor musical Camilo Lara es quien da forma al Instituto Mexicano del Sonido, con el que mezcla desde funk y cumbia hasta electrónica.

Carlos Ramos, Manuel Lorente, Fede Beuster y Carlos Ortega integran l a banda tinerfeña de Hard pop denominada Monkey Faces. Su primer EP se titula 'Hard Love'.