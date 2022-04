Mario Vargas Llosa, hospitalizado al contagiarse de coronavirus

Vargas Llosa ha estado acompañado en todo momento por Isabel Preysler. / r. c.

El escritor Mario Vargas Llosa se encuentra ingresado en un centro sanitario. El literato peruano dio positivo en covid y acudió al médico el miércoles al sentir cierto malestar. Una vez en la consulta, los galenos decidieron ingresarlo. Al parecer, lo han hecho como medida de precaución ya que Vargas Llosa tiene 86 años y aunque goza de buena salud quieren monitorizar sus constantes vitales para atajar cualquier complicación. En principio, estaría fuera de peligro

A consecuencia de ello, ha tenido que suspender algunos actos que tenía agendados puesto que no solo debía aislarse, sino que ha necesitado guardar reposo por las secuelas habituales que deja el virus. Sin embargo, no ha estado solo en ningún momento. Su pareja, Isabel Preysler, no se ha separado de su lado. Tampoco su hijastra, Tamara Falcó, que fue quien acompañó a Vargas Llosa a urgencias hace tres días.