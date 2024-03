María Larrea y la búsqueda de los orígenes de «la hija de nadie»

Una tarotista le dijo a María Larrea (Bilbao, 1979) que sus padres no eran sus padres, y aquella revelación desencadenó un mundo de dudas e investigaciones. «Cuando te cuentan algo así y descubres que es verdad, sientes como un terremoto en tu vida porque pasas a ser la hija de nadie», cuenta Larrea. Pero para ella, esta noticia inició una «obsesión por saber», una búsqueda de respuestas, que ha concluido, por ahora, en la novela biográfica 'Los de Bilbao nacen donde quieren' (Alianza Editorial), una de las revelaciones de la temporada literaria en Francia y en España.

Una mujer de familia burguesa da a luz a una bebé no deseada, María, y con la ayuda del ginecólogo, se la da a un vasco y una gallega en uno de los últimos casos de adopción ilegal en España. Él, hijo de una prostituta, ella víctima de abusos, ambos ejemplos de la emigración más humilde, ya vivían en París y la criaron lo mejor que pudieron y supieron. Esa es el pilar narrativo en el que sustenta este libro, «un homenaje a mis padres», cuenta Larrea.

En Francia la autora se crio sufriendo «un racismo que no es el que padecen los árabes y los negros, es más sutil». Recuerda burlas por su acento, cumpleaños a los que no acudían sus supuestas amigas y ser la única de clase sin Canal Plus, un signo de distinción en la época. «La mía fue una infancia muy extraña, pero no me llegaba a dar cuenta de que éramos pobres», recuerda.

A la vez, su círculo se conformaba de otros españoles que, como sus progenitores, trataban de salir adelante en un entorno en la que ella misma no pudo escapar de la violencia, a veces muy real y a veces soterrada, de su padre, ya fallecido, que se convertía en un maltratador cuando bebía.

«Algunas cosas no son perdonables, pero sí se pueden redimir si se conocen las circunstancias, si se busca el origen y la experiencia de la vida», señala Larrea, que concibió su historia primero como un guion y después como una novela. Y ahora, dada la repercusión del libro, planea de nuevo que se pueda convertir en una película.