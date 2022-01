Marco Mezquida da su toque personal a 'Rhapsody in blue' El pianista balear aborda la popular pieza de Gershwin con su trío y la OFGC el próximo 7 de enero, en el Auditorio Alfredo Kraus

Pocas piezas son más fácilmente identificables desde que comienzan a sonar entre las compuestas en el pasado siglo XX que 'Rhapsody in blue', de George Gershwin. Tomará un vuelo muy personal el próximo 7 de enero, en el Auditorio Alfredo Kraus, a partir de las 20.00 horas, durante la interpretación que protagonizará el pianista Marco Mezquida junto a un trío de jazz y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), dirigida para la ocasión por Josep Gil.

«Este verano pasado desde una orquesta sinfónica de Cataluña me propusieron hacer una versión más personal y más jazzística de la muy famosa y versionada 'Rhapsody in Blue', con partes improvisadas a partir de la obra original de George Gershwin. Normalmente esta obra se ha interpretado más como un piano concerto por pianistas clásicos y el encargo o reto básicamente consistió en conservar la esencia virtuosa y popular de la obra, donde la partitura de orquesta no cambia, pero lo que sí cambio son los espacios entre medio de piano solo, que son más libres, y otros en los que sumo un trío jazzístico con contrabajo y batería. Mi deseo es potenciar la relación y la convivencia entre lo clásico, lo popular y el jazz», explica Mezquida sobre la versión que presenciará el público en Gran Canaria.

Sobre la pieza de Gershwin, se muestra muy claro. «Es una obra muy efectista, con ritmos y armonías que vienen más de la música popular americana pasadas a un contexto sinfónico, y en donde el piano tiene una gran presencia por el virtuosismo exquisito y refinado del maestro Gershwin. Originalmente, la obra era piano solo y luego se hicieron arreglos para convertirla en una pieza de las más versionada de la música sinfónica occidental», apunta. «Destacaría especialmente la capacidad de Gershwin de crear melodías emblemáticas tanto en esta obra como en otras muchas de sus canciones, que fueron ya muy conocidas en vida y que se quedaron en el imaginario del público», añade el artista balear.

Reconoce que abordar una pieza tan popular implica un plus de responsabilidad. «Siento el deseo de respetar la obra y cuidarla para luego darle un nuevo enfoque sin que se dejen de reconocer los elementos primordiales de tal obra», señala.

Subraya Marco Mezquida que «simplemente en algunos instantes me permito la licencia jazzística de llevarlo a un contexto menos clásico, menos sinfónico y más cercano a un club de jazz, y a continuación que la orquesta y el jazz se unan de manera muy orgánica. Espero que tanto desde la orquesta como desde el público celebren esta nueva y diferente versión», comenta quien estará acompañado por un trío jazzístico integrado por David Xirgu como batería y el contrabajista Marko Lohikari.

La presencia de Marco Mezquida y su trío no es el único aliciente de este concierto de la OFGC, denominado 'Jazz Sinfónico'. También participará el reputado armonicista Antonio Serrano, que protagonizará una versión muy personal para su instrumento de 'El sombrero de tres picos', de Manuel de Falla.

«Para hacer el arreglo me he basado en la versión en dos 'Suites' del propio Falla. La forma del arreglo es idéntica al original. La armónica interpreta todos los solos que en la partitura original están asignados a los diferentes instrumentos de viento y en ocasiones suena en 'tutti' sumandose a toda la orquesta», explicó Serrano hace unos días en este periódico.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 18 euros. Se incluye un descuento para dobles parejas (50 euros), familias (40 euros para dos adultos y otros dos menores) y grupos (9 euros a partir de seis entradas).