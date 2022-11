Manuel Borja-Villel podría aspirar de nuevo a la dirección del Reina Sofía

El próximo 19 de enero se extingue el contrato de Manuel Borja-Villel, (Burriana, Castellón, 1957) como director del Museo Nacional Centro de Arye Reina Sofía. Tras quince años en el cargo, con un mandato de cinco años prorrogado en dos ocasiones por otros cinco, Borja-Villel podría optar de nuevo la dirección. Para ello tendría que someterse al concurso de méritos que el museo pondrá en marcha el uno de febrero, según acordó el Pleno Patronato e la pinacoteca reunido este lunes.

El órgano rector de museo, presidido por la ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde, abordó el relevo en la dirección del museo. Para llevarlo a a cabo y designar al nuevo director se deberá convocar un concurso de méritos al que podría concurrir el actual director. Un Borja-Villell que no acaba de deshojar la margarita. Y es que con 65 años cumplidos, ha reiterado que, retirarse no es una decisión que tenga en su horizonte inmediato. Tampoco ha confirmado que se presentará. Cuando cumpla su contrato quedarán al frente del museo la actual subdirectora artística, Mabel Tapia, y el subdirector gerente, Julián González Cid, hasta que culmine el proceso de selección.

En el Pleno del Patronato González-Sinde presentó un informe sobre los pasos a dar para adjudicar un nuevo contrato de alta dirección, según lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto del Museo. Se especifica que el director «es nombrado y separado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Cultura». Para designarlo «se acudirá a un sistema de preselección que garantice la publicidad y concurrencia, que asegure la participación del Real Patronato, con el asesoramiento de un comité de expertos y profesionales del mundo de la cultura y de su gestión. Su designación atenderá a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad».

Tras la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior del Pleno, del 9 de mayo, y de la presentación del Plan Operativo Anual 2023 para su aprobación, Manuel Borja-Villel intervino en el pleno para hacer un balance de sus tres lustros al frente de la casa, a la que llegó en 2008. Lo hizo tras ganar por unanimidad el concurso internacional convocado por el Ministerio de Cultura, que designó a un comité internacional de expertos encargado de seleccionar a un candidato entre los 29 aspirantes presentados.

José Jiménez, entonces director general de Bellas Artes, presidió un jurado integrado por Bruno Corà, Marta Gili, Simón Marchán, Hans-Ulrich Obrist, Rosa Olivares y Alfred Pacquement. Comunicó su decisión el 22 de diciembre al Patronato del museo, presidido por el entonces ministro de Cultura, César Antonio Molina, en sesión extraordinaria, y después se sometió a votación. De las 29 candidaturas, 22 procedían de España, 3 de países europeos, 2 de Estados Unidos, una de Iberoamérica y otra de Asia Exdirector de la Fundación Tàpies de Barcelona desde su inauguración y entonces director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Borja-Villel acabó imponiéndose a y Enrique Juncosa, director del Museo Irlandés de Arte Moderno de Dublín.

Además de González-Sinde y Borja-Villel, asistieron a la reunión del Pleno Beatriz Corredor Sierra -vicepresidenta del Patronato-; Víctor Francos Díaz -secretario general de Cultura-, Eduardo Fernández Palomares -subsecretario del Ministerio de Cultura-, Isaac Sastre de Diego - director general de Bellas Artes-, Julián González Cid -subdirector general gerente del Reina Sofía-, Pedro Uruñuela -consejero de Educación y Cultura de La Rioja-, los vocales designados Carlos Lamela de Vargas, Ana Vallés, Rafael Mateu de Ros, María Eugenia Palop, Juan Miguel Hernández-León y Ute Meta Bauer; Rodrigo Echenique, representante del Banco Santander; Julio Domingo Souto (Antonio Huertas delegó en Julio Domingo Souto, de la Fundación Mapfre), Raúl Estradera Vázquez, representante de Inditex; Pilar Lladó -presidenta de la Fundación Amigos del Museo Reina Sofía- y Guadalupe Herranz, secretaria del Real Patronato del Museo Reina Sofía.