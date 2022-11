El Mago Yunke: «Con mis poderes hago cosas increíbles»

Yunke es el mejor mago del mundo. Así ha sido bautizado por tercer año consecutivo en el Campeonato Mundial de Magia. Con el prestigioso galardón debajo del brazo, el ilusionista regresa a Madrid con HANGAR 52, un espectáculo con una puesta en escena al más puro estilo de Las Vegas.

Un show poderoso y mágico que volverá a sorprender a más de 150.000 espectadores gracias a la perfecta combinación de grandes ilusiones y efectos especiales de impacto visual. Un galardón que ha conseguido en esta ocasión gracias a 'El Hombre de Vitruvio', el truco del que el ilusionista está más orgulloso. «Es un homenaje a Leonardo da Vinci que reúne varios elementos que he ido consiguiendo a lo largo de mi carrera artística», confiesa en una entrevista con este periódico antes de añadir que «ha sido un orgullo que el propio David Copperfield, que es uno de los máximos exponentes de la magia mundial, me felicitara por este número y me pidiera que le enviase todo lo que fuera construyendo porque estaba interesado en verlo».

Un truco impresionante nacido de su perseverancia y su ilusión. «Después de tantos años dedicado a la magia sería imposible seguir creando, trabajando y esforzándote al máximo, y mucho menos, alcanzar premios si no mantienes la ilusión y la pasión», asegura Yunke. «Tener más conocimientos adquiridos hace que tengas mayor capacidad de ingenio para poder inventar grandes ilusiones», apostilla el ilusionista.

Su gran sueño, HANGAR 52, la mayor producción de magia de España, sigue tomando forma temporada tras temporada, superando los límites de lo imposible. Con el tercer año en Ifema Madrid espera que el público «se vaya diciendo que ha merecido la pena disfrutar con Yunke del arte de la magia. Una experiencia única en la que me transformo y con mis poderes hago cosas increíbles. Es como volver a ser niño y disfrutar de algo imposible. Ese es el arte de la magia».