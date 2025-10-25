30 mágicos años formando parte de la navidad canaria

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 23:36 Comenta Compartir

Lo que nació como una curiosa idea entre dos amigos evolucionó con el tiempo hasta convertirse en un fenómeno escénico que ha marcado el corazón de Gran Canaria en épocas navideñas. En sus orígenes, no había pretensión de hacer un espectáculo infantil. Simplemente, los creadores Antonio Lorenzo y Luifer Rodríguez tocaban juntos en los tenderetes, mezclando fragmentos de música infantil con su estilo propio improvisando versiones.

Un día, tras escuchar una adaptación de Disney en clave de jazz, les surgió la idea: «¿Y si montamos una banda para tocar en algún club nocturno tipo bar de jazz?», reconoce Luifer. Aceptaron el reto y ese germen se amplió de tal forma que acabó convirtiéndose en el embrión de Zalakadula.

Con pocos medios al principio, vendían entradas una a una en las calles de Triana, vestidos de personajes y con un pequeño estanco donde hacían las labores de taquilla. Así comenzaron a llenar pequeños teatros. En ese proceso, se alinearon ciertos planetas: la gente respondió, la ilusión creció y la apuesta escaló. «En el primer año, logramos llenar cuatro teatros, algo que para nosotros fue mágico», revela Antonio Lorenzo. A partir de ese momento, el proyecto se consolidó con una sorprendente continuidad: aunque hubo algún año de pausa, en casi todas las navidades Zalakadula ha estado presente llenando las memorias del público.

Lo que distingue a este espectáculo de otros es su apuesta por la calidad artística y su continua renovación escenográfica cada temporada. No optan por mecanismos fáciles para reducir costes, como utilizar música grabada o eliminar músicos, cantantes o bailarines. Su filosofía ha sido siempre otra. «Cuando la gente va a Zalakadula sabe que habrá música en directo con grandes artistas y una calidad profesional muy alta», comenta Lorenzo. En ocasiones, algunos ayuntamientos han solicitado versiones más modestas del show, con adaptaciones que hacían disminuir la calidad pero los creadores han rechazado adaptar el proyecto a formatos recortados porque dicen que «Zalakadula tiene un sello propio del que no queremos desprendernos».

Nueva incorporación

En 2008 se produjo un momento clave: la incorporación de Mari Carmen Sánchez al proyecto. La reconocida actriz ya había colaborado en otros roles, pero en ese momento entró más activamente como intérprete y narradora del espectáculo. Con su llegada, el formato se enriqueció: «Pasamos de hacer adaptaciones musicales a crear obras con argumento completo, personajes definidos y guiones más elaborados», reconoce la grancanaria nacida en Cádiz. 'El Árbol de los cuentos' fue uno de esos espectáculos que ya contaba una historia y no solo canciones puestas una tras otra. Mari Carmen recuerda que, aunque venía del teatro, nunca había experimentado una producción de semejantes dimensiones con una calidad artística que jamás hubiese imaginado. Músicos, actores, cantantes... «Entrar a este proyecto fue como volver a ser niña. Cada uno disfrutamos al máximo lo que hacemos dentro del espectáculo», comenta.

Durante estas tres décadas, Zalakadula se ha convertido en una plataforma artística fundamental en Canarias. Numerosos músicos, actores y cantantes han pasado por este proyecto. Y algunos han empezado su periplo por la música de la mano de este espectáculo. Nombres como José Antonio Ramos, Israel Reyes, Germán Arias o Eduardo Basso han dejado su huella. Pero no se trata solo de nombres ya consagrados, porque también una de sus banderas es abrirse a nuevas generaciones a través de 'casting', permitiendo que el relevo continúe vivo.

La ilusión de Luifer y Antonio es que, dentro de muchos años, alguien pueda retomar las canciones, libretos e historias originales de Zalakadula y reinterpretarlas, manteniendo viva la llama creativa. «Llegará algún momento en el que nosotros no podamos seguir dirigiendo Zalakadula, pero confiamos en que el relevo generacional nos ayude a mantener siempre activa la esencia de este proyecto que tantos años lleva en escena», comenta Lorenzo.

Tiempo de creación

El proceso creativo se activa apenas termina la temporada. Según narran, la última función suele coincidir con el inicio de la siguiente etapa de trabajo: reuniones, lluvia de ideas, conversaciones con técnicos, propuestas escenográficas, diseño de vestuario. «Todo nace de una semilla: un título, una imagen vaga, una idea que crece por capas hasta cristalizar en un espectáculo completo», explica Rodríguez.

En los últimos años, han añadido aportes tecnológicos, como el trabajo con inteligencia artificial para rescatar grabaciones antiguas. Por ejemplo, han conseguido recuperar una cinta VHS del primer espectáculo de Zalakadula de 1995, para volver a «tocar con artistas del pasado» en escenas de este nuevo espectáculo.

La relación entre el equipo ha sido clave para sostener este proyecto de tan larga duración. «Nosotros más que colaboradores, nos hemos convertido en amigos», reconoce Lorenzo. Se habla de una amistad de 40 años con personas como Luifer y Antonio, de vínculos profundos entre quienes día a día sueñan juntos. Esa camaradería, esa pasión compartida ayuda a mantener la ilusión en cada temporada, a sobrevivir a los retos y a celebrar cada estreno como un nuevo comienzo.

Para celebrar el treinta aniversario, están preparando un montaje especial que no solo evocará lo mejor de su trayectoria, sino que promete sorprender con nuevos giros. «Será una miscelania con los momentos estelares y los personajes más pintorescos del universo Zalakadula a lo largo de sus 30 años de incombustible historia». Un recorrido por todos los espectáculos de las ediciones anteriores que dejen un recuerdo imborrable en la mente del público. La palabra que mejor define este aniversario, dicen, es alegría. Buscan que el público salga «cansado de divertirse», que rían, bailen, canten y aplaudan como nunca. La meta: dejar una huella, que la gente diga «esto es algo que no olvidaré».

Las fechas elegidas este año por la organización son el 26, 27 y 28 de diciembre en el Teatro Pérez Galdós. Las entradas ya están disponibles en la página web del teatro con un precio que ronda los 25 euros.

Zalakadula no es un espectáculo navideño más: es una experiencia cultural con una apuesta constante por la creatividad, la innovación y la emoción compartida. Sus creadores la identifican como un espectáculo familiar que incluso «hace disfrutar más al adulto que al niño».